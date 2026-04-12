Serie A, Bologna-Lecce 2-0: Freuler e Orsolini inguaiano Di Francesco

LE STATISTICHE

- Dalla 25ª giornata di campionato in avanti, il Bologna è la squadra che vanta la miglior media punti in Serie A: 2.25, frutto di sei successi nelle ultime otto gare giocate dai rossoblù nel torneo (2P) – tante vittorie quante quelle collezionate dai felsinei nelle precedenti 20 gare di campionato (6N, 8P).

- Il Lecce ha perso 19 delle prime 32 gare giocate (7V, 6N) in un singolo campionato di Serie A solo per la seconda volta dall’inizio degli anni 2000, dopo il 2005/06 – 20 in quel caso, stagione che terminò con il 19° posto finale e la retrocessione in Serie B.

- Vincenzo Italiano ha collezionato oggi la sua 100ª panchina con il Bologna tra tutte le competizioni: tra gli allenatori che hanno raggiunto questo traguardo alla guida dei rossoblù (dal 1929/30), il tecnico classe 1977 è 5° per percentuale di vittorie all-comps (44% - 44/100), dietro solo a Fulvio Bernardini (51%), Hermann Felsner (49%), Árpád Weisz (48%) e Renzo Ulivieri (46%).

- Il Lecce è la squadra contro cui Riccardo Orsolini ha segnato il maggior numero di gol in carriera in Serie A: sette.

- Tra le squadre contro cui ha segnato più di un gol in Serie A, il Lecce è quella contro cui Riccardo Orsolini vanta la miglior media minuti/gol in carriera: una marcatura ogni 73’.

- Riccardo Orsolini è il giocatore che ha colpito più legni nei maggiori cinque campionati europei 2025/26: sette - era dal 2020/21 che un giocatore non colpiva almeno altrettanti legni in un singolo campionato di Serie A (esattamente sette Lorenzo Insigne, Duván Zapata e Ciro Immobile in quel caso).

- Remo Freuler ha trovato la via del gol in ciascuna delle 10 stagioni che ha disputato in carriera in Serie A (21 reti totali); dal suo esordio nel massimo campionato italiano (2015/16), solo due centrocampisti hanno segnato almeno una rete in più edizioni differenti del torneo (11 sia Piotr Zielinski che Lorenzo Pellegrini).

- Remo Freuler è tornato a segnare un gol in Serie A a distanza di 343 giorni dall'ultima volta (il 4 maggio 2025 contro la Juventus, anche in quel caso al Dall'Ara). Inoltre, dei 21 gol complessivamente realizzati nel massimo campionato italiano dallo svizzero, quello messo a segno nel match odierno è stato solo il secondo arrivato di testa (13 di destro e sei di sinistro).

- All'età di 18 anni e 108 giorni, Massimo Pessina è il più giovane portiere ad aver giocato un match da titolare in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei. In aggiunta è, in generale, il giocatore più giovane del Bologna ad essere sceso in campo dal 1’ in una partita di Serie A nelle ultime 10 stagioni (dal 2016/17).

- L’ultimo portiere ad aver registrato un clean sheet in un match di Serie A ad un’età inferiore rispetto a Massimo Pessina nel match odierno (18 anni e 108 giorni) era stato Gianluigi Donnarumma il 21 maggio 2017 con la maglia del Milan (18 anni e 85 giorni, contro il Bologna).

- L'ultimo portiere ad aver giocato una partita di Serie A da titolare ad un'età inferiore a quella di Massimo Pessina nel match odierno (18 anni e 108 giorni) era stato Stefano Turati l'8 dicembre 2019, con la maglia del Sassuolo (18 anni e 94 giorni, contro il Cagliari).

- Il Bologna ha vinto ciascuna delle ultime quattro partite casalinghe disputate contro il Lecce in Serie A con un punteggio complessivo di 9-0; solo contro il Como (cinque) i felsinei vantano una serie aperta di match interni senza gol subiti più lunga nel torneo (quattro anche contro l’Avellino).

- Il Lecce è la squadra che ha segnato meno gol in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: solo 21, almeno due in meno rispetto a qualunque altra. Inoltre, questa è stata la 17ª partita della Serie A in corso in cui i giallorossi non sono riusciti ad andare a bersaglio e solo il Pisa (18) ha fatto peggio nei Big-5 2025/26.

- Wladimiro Falcone ha giocato oggi la sua 150ª partita con la maglia del Lecce tra tutte le competizioni.