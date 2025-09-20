Serie A, Bologna-Genoa 2-1: decide un rigore di Orsolini al 99'

LE STATISTICHE

Riccardo Orsolini, che ha raggiunto le 250 presenze in Serie A, ha raggiunto Giuseppe Signori (67) all'11° posto dei migliori marcatori nella storia del Bologna nel torneo. Quello realizzato dal classe 1997 è il gol più tardivo realizzato dai rossoblù nella competizione (98:38).

Santiago Castro (21 anni e 2 giorni) è il giocatore più giovane a raggiungere 10 gol in Serie A con la maglia del Bologna nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

Il Bologna torna a vincere un match di Serie A partendo da una situazione di svantaggio per la prima volta dal 2 marzo scorso contro il Cagliari, sempre al Dall'Ara: alla rete di Roberto Piccoli rispose la doppietta di Riccardo Orsolini.

Il Bologna ha vinto solo la seconda delle ultime 12 sfide contro il Genoa in Serie A (5N, 6P), la prima dal 21 maggio 2022 (1-0 al Ferraris con gol di Musa Barrow in quel caso).

Il Bologna torna a vincere un match casalingo di Serie A contro il Genoa per la prima volta dal 24 febbraio 2018 (2-0 in quel caso, con Roberto Donadoni allenatore).

Il Bologna ha vinto due partite casalinghe consecutive in Serie A per la prima volta dalle sei di fila tra gennaio e marzo scorsi.

Il Genoa non ha vinto nessuno dei primi quattro match stagionali di Serie A (2N, 2P) per la quarta volta nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il 1994/95 (2N, 2P), 2007/08 (3N, 1P) e 2017/18 (1N, 3P).

Dalla sua prima rete in Serie A (27 ottobre 2024), Mikael Ellertsson è solo uno dei cinque centrocampisti ad aver segnato almeno una rete di testa, una di destro e una di sinistro nel torneo, al pari di Scott McTominay, Frank Anguissa, Tijjani Reijnders e Khéphren Thuram.

Il Bologna è solo una delle due squadre, al pari dell’Udinese (2G+3A) contro cui Ruslan Malinovskyi ha preso parte a cinque gol in Serie A: tre centri e due passaggi vincenti.

Dall'inizio del 2025, Nicolò Cambiaghi è il giocatore del Bologna che ha servito più assist in Serie A: quattro.

Il Bologna ha segnato almeno un gol per 17 partite casalinghe consecutive di Serie A solo per la seconda volta nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il periodo tra marzo 2019 e febbraio 2020 (18 in quel caso).

Il Genoa ha segnato almeno un gol per quattro trasferte consecutive di Serie A per la prima volta dal periodo tra marzo e maggio 2021 (sei gare esterne di fila in quel caso).

Il Genoa ha segnato almeno un gol per cinque partite consecutive di Serie A contro il Bologna per la prima volta dal periodo tra ottobre 2009 e gennaio 2013 (sette di fila in quel caso).

Lorenzo De Silvestri ha eguagliato Roberto Baggio (452) in 36ª posizione tra i giocatori con più partite giocate nella storia della Serie A.