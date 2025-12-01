Serie A, Bologna-Cremonese 1-3: super Vardy e Payero affondano Italiano

LA PARTITA

Il Bologna non aggancia il treno Scudetto: al Dall'Ara passa una super Cremonese, che torna agli ottimi livelli di inizio stagione e vince 3-1. L'avvio è equilibrato, anzi sono i rossoblù a rendersi per primi pericolosi con il palo centrato da Orsolini. Tra il 31' e il 35', però, si concretizza l'allungo dei grigiorossi: in entrambi i casi, il responsabile è Casale, che tiene in gioco Payero sul lancio di Bianchetti che pesca l'ex Udinese, bravo a battere Ravaglia. Passano quattro minuti e il centrale di Italiano perde ancora palla: stavolta, Bonazzoli serve Vardy che non perdona. Il Bologna sembra riaccendersi proprio prima dell'intervallo, quando Bianchetti intercetta con la mano il tocco di Castro e provoca il rigore trasformato da Orsolini: all'intervallo è 2-1 per la Cremonese.



Nella ripresa, Italiano toglie Dominguez e Casale, tra i peggiori, ma la musica non cambia, anzi: al 50', ecco la doppietta di Vardy con lancio di Bianchetti, cross di Barbieri e l'ex Leicester approfitta dell'uscita tutt'altro che perfetta di Ravaglia. Doppietta, 3-1 e match quasi in archivio. I cambi (dentro Dallinga e Bernardeschi) non stravolgono il copione degli ultimi minuti, anche perché Audero salva su Castro: Bologna a quota 24 e raggiunto dal Como, ma è comunque a -4 dal primo posto e a -3 dalla Champions. Dopo tre ko di fila, torna a sorridere la Cremonese, che sale a 17 punti e aggancia il Sassuolo.



LE PAGELLE

Ravaglia 5 - Esce male sul 3-1 di Vardy.

Casale 4,5 - Partita da incubo: regala i due gol del primo tempo alla Cremonese, cambiato all'intervallo.

Bianchetti 6,5 - Un assist, un lancio sul 3-1, ma pure il rigore procurato: montagne russe che però contribuiscono al successo di Nicola.

Payero 7 - Inserimento perfetto dell'ex Udinese che sblocca la gara.

Vardy 7,5 - Torna l'attaccante letale del Leicester: due grandi occasioni, due gol decisivi.



IL TABELLINO

BOLOGNA-CREMONESE 1-3

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia 5; Zortea 5,5 (35' st Holm 6), Casale 4,5 (1' st Heggem 5,5), Lucumì 5,5, Miranda 6; Moro 5,5, Pobega 5,5; Orsolini 6,5 (35' st Bernardeschi 6), Odgaard 5,5 (30' st Dallinga 6), Dominguez 5 (1' st Cambiaghi 6), Castro 5,5. A disp.: Pessina, Benestante, Lykogiannis, De Silvestri, Ferguson, Sulemana, Fabbian, Rowe. All.: Italiano 5

Cremonese (3-5-2): Audero 6,5; Terracciano 6, Baschirotto 6,5, Bianchetti 6,5; Barbieri 6,5, Payero 7 (21' st Grassi 6), Vandeputte 6, Bondo 6 (31' st Zerbin 6), Pezzella 5,5 (41' st Folino sv); Bonazzoli 6,5 (31' st Sanabria 6), Vardy 7,5. A disp.: Silvestri, Nava, Floriani, Ceccherini, Valoti, Sarmiento, Lordkipanidze, Johnsen, Moumbagna, Vazquez. All.: Nicola 7

Arbitro: Feliciani