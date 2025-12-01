Serie A, Bologna-Cremonese 1-3: super Vardy e Payero affondano Italiano

© IPA
Doppietta dell'ex Leicester per il trionfo al Dall'Ara dei grigiorossi: ai rossoblù non basta il rigore di Orsolini
La tredicesima giornata di Serie A si chiude con il sorprendente successo per 3-1 della Cremonese in casa del Bologna. Al Dall'Ara, decidono la doppietta di Vardy, a segno al 35' e al 50', e la rete dell'ex Udinese Payero, che sblocca al 31'. Inutile il rigore nel recupero del primo tempo di Orsolini: Italiano non riesce ad agganciare Roma e Inter a -1 da Milan e Napoli. Dopo tre ko di fila, invece, torna a vincere la squadra di Nicola.
LA PARTITA
Il Bologna non aggancia il treno Scudetto: al Dall'Ara passa una super Cremonese, che torna agli ottimi livelli di inizio stagione e vince 3-1. L'avvio è equilibrato, anzi sono i rossoblù a rendersi per primi pericolosi con il palo centrato da Orsolini. Tra il 31' e il 35', però, si concretizza l'allungo dei grigiorossi: in entrambi i casi, il responsabile è Casale, che tiene in gioco Payero sul lancio di Bianchetti che pesca l'ex Udinese, bravo a battere Ravaglia. Passano quattro minuti e il centrale di Italiano perde ancora palla: stavolta, Bonazzoli serve Vardy che non perdona. Il Bologna sembra riaccendersi proprio prima dell'intervallo, quando Bianchetti intercetta con la mano il tocco di Castro e provoca il rigore trasformato da Orsolini: all'intervallo è 2-1 per la Cremonese.
Nella ripresa, Italiano toglie Dominguez e Casale, tra i peggiori, ma la musica non cambia, anzi: al 50', ecco la doppietta di Vardy con lancio di Bianchetti, cross di Barbieri e l'ex Leicester approfitta dell'uscita tutt'altro che perfetta di Ravaglia. Doppietta, 3-1 e match quasi in archivio. I cambi (dentro Dallinga e Bernardeschi) non stravolgono il copione degli ultimi minuti, anche perché Audero salva su Castro: Bologna a quota 24 e raggiunto dal Como, ma è comunque a -4 dal primo posto e a -3 dalla Champions. Dopo tre ko di fila, torna a sorridere la Cremonese, che sale a 17 punti e aggancia il Sassuolo.
LE PAGELLE
Ravaglia 5 - Esce male sul 3-1 di Vardy.
Casale 4,5 - Partita da incubo: regala i due gol del primo tempo alla Cremonese, cambiato all'intervallo.
Bianchetti 6,5 - Un assist, un lancio sul 3-1, ma pure il rigore procurato: montagne russe che però contribuiscono al successo di Nicola.
Payero 7 - Inserimento perfetto dell'ex Udinese che sblocca la gara.
Vardy 7,5 - Torna l'attaccante letale del Leicester: due grandi occasioni, due gol decisivi.
IL TABELLINO
BOLOGNA-CREMONESE 1-3
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia 5; Zortea 5,5 (35' st Holm 6), Casale 4,5 (1' st Heggem 5,5), Lucumì 5,5, Miranda 6; Moro 5,5, Pobega 5,5; Orsolini 6,5 (35' st Bernardeschi 6), Odgaard 5,5 (30' st Dallinga 6), Dominguez 5 (1' st Cambiaghi 6), Castro 5,5. A disp.: Pessina, Benestante, Lykogiannis, De Silvestri, Ferguson, Sulemana, Fabbian, Rowe. All.: Italiano 5
Cremonese (3-5-2): Audero 6,5; Terracciano 6, Baschirotto 6,5, Bianchetti 6,5; Barbieri 6,5, Payero 7 (21' st Grassi 6), Vandeputte 6, Bondo 6 (31' st Zerbin 6), Pezzella 5,5 (41' st Folino sv); Bonazzoli 6,5 (31' st Sanabria 6), Vardy 7,5. A disp.: Silvestri, Nava, Floriani, Ceccherini, Valoti, Sarmiento, Lordkipanidze, Johnsen, Moumbagna, Vazquez. All.: Nicola 7
Arbitro: Feliciani
LE STATISTICHE
Jamie Vardy (quattro) è solo il secondo giocatore capace di segnare più di due gol in una stagione di Serie A dopo aver compiuto 38 anni con una squadra neopromossa, dopo Gianfranco Zola, con il Cagliari nel 2004/05 (nove).
La Cremonese ha vinto un match di Serie A contro il Bologna solo per la seconda volta nella sua storia (2N, 3P), la prima dall’11 febbraio 1990 (2-1 casalingo in quel caso). In generale, non otteneva un successo esterno in campionato contro i rossoblù dal 2-0 del 12 aprile 1987, in Serie B in quel caso.
Il Bologna ha perso un match casalingo di Serie A contro una squadra neopromossa subendo più di due reti solo per la quarta volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo l'1-3 col Cagliari del 2 maggio 1999, l'1-4 con l'Hellas Verona del 6 ottobre 2013 e lo 0-4 contro il Frosinone del 27 gennaio 2019.
Grazie alla doppietta contro il Bologna, Jamie Vardy (38 anni e 324 giorni) è diventato il giocatore più anziano a realizzare una marcatura multipla alla sua stagione d'esordio in Serie A.
In generale, solamente Zlatan Ibrahimovic (40 anni e 48 giorni - doppietta in Fiorentina-Milan il 20 novembre 2021) e Rodrigo Palacio (39 anni e 86 giorni - tripletta in Bologna-Fiorentina il 2 maggio 2021) sono più anziani di Jamie Vardy (38 anni e 324 giorni - doppietta contro il Bologna) tra i giocatori stranieri che hanno realizzato una marcatura multipla nel massimo campionato italiano.
Riccardo Orsolini (sei nel 2025/26) è diventato soltanto il quarto giocatore nella storia del Bologna a segnare più di cinque reti in otto diverse stagioni di Serie A, dopo Ezio Pascutti (12), Carlo Reguzzoni (11) e Giuseppe Savoldi (otto).
La Cremonese (3V, 2N, 2P) è la prima squadra neopromossa a vincere almeno tre delle prime sette trasferte stagionali di Serie A dall’Empoli (quattro nel 2021/22).
La Cremonese (17) è soltanto la seconda squadra neopromossa ad ottenere più di 16 punti nelle prime 13 gare stagionali di Serie A, la prima dopo il Frosinone (18 nel 2023/24).
La Cremonese (4V, 5N, 4P) ha vinto almeno quattro delle prime 13 partite stagionali di Serie A solo per la terza volta nella sua storia, dopo le cinque nel 1993/94 e le quattro del 1994/95.
La Cremonese ha segnato tre gol in una trasferta di Serie A per la prima volta dal successo per 3-2 al Ferraris contro la Sampdoria dell’8 aprile 2023. Dall’altro lato, il Bologna ha concesso tre reti agli avversari in un match casalingo di campionato per la seconda volta nel 2025, la prima dall’1-3 contro il Genoa del 24 maggio.
Marcatori: 31' Payero (C), 35' e 5' st Vardy (C), 48' rig. Orsolini (B)
Ammoniti: Pezzella (C), Terracciano (C)