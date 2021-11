Serie A, Bologna-Cagliari 2-0: i rossoblù di Mihajlovic affossano Mazzarri

BOLOGNA-CAGLIARI 2-0

De Silvestri e Arnautovic firmano il successo contro i sardi, in dieci nel finale per l’espulsione a Caceres

Il Bologna ritrova la vittoria con un convincente 2-0 al Cagliari. Nel posticipo dell’undicesima giornata di Serie A, gli emiliani sbloccano con il gol di De Silvestri in avvio di ripresa e chiudono grazie ad Arnautovic in pieno recupero, con gli uomini di Mazzarri in dieci per il rosso a Caceres. I felsinei salgono a 15 punti, a metà classifica, mentre i sardi restano in ultima posizione a 6 e combattono lo spettro retrocessione. Bologna-Cagliari: le foto del posticipo

























































































LA PARTITA

Dopo i ko contro Milan e Napoli, il Bologna riassapora il gusto della vittoria sconfiggendo 2-0 un Cagliari sempre più impantanato nella zona retrocessione. Una vittoria che dà morale ai felsinei e affossa i sardi, alla terza sconfitta di fila e ultimi a quota 6 punti.

Il primo tempo non brilla certo per quantità e qualità di occasioni. Il Cagliari gioca compatto in difesa, deciso ad avviare le proprie azioni con le sponde di Pavoletti, il Bologna muove il pallone con un possesso palla sterile. Da una parte i brividi arrivano con i cross di De Silvestri a tagliare l’area, dall’altra con la vivacità di Nandez. L’occasione migliore capita con la punizione di Marin, alta sopra la traversa. La prima frazione scivola quindi via con uno scialbo 0-0.

A sbloccare la partita è allora il colpo di genio di Arnautovic, che al 4’ della ripresa inventa un velo sul pallone verticale di Medel per liberare De Silvestri al tiro solo davanti a Cragno. Il terzino firma il suo terzo gol stagionale, che porta al Bologna un 1-0 prezioso. Arnautovic prova poi a mettersi in proprio con un mancino al volo, fuori di poco, e un tiro dal centro dell’area su assistenza di Barrow, deviato in qualche modo da Cragno. Gli attacchi del Cagliari sono sterili e producono poco o nulla, mentre i felsinei sfiorano il colpo del ko con Sansone, il cui destro da fuori sbatte contro il palo. Nel finale Caceres si fa espellere scagliando inutilmente il pallone contro Dominguez a gioco fermo, lasciando i suoi con l’uomo in meno per l’assalto finale.

Nel recupero Lykogiannis prova il tiro dal limite, ma Skorupski alza la sopra la traversa. A scrivere la parola fine è allora Arnautovic, che al 97’ conclude lo splendido contropiede di Sansone infilando Cragno per il 2-0 finale. Il Bologna sale a 15 punti, a metà classifica, gli uomini di Mazzarri proseguono la crisi.



LE PAGELLE

De Silvestri 7 – Nel primo tempo si fa vedere con qualche pallone pericoloso non sfruttato dai compagni, poi trova l’inserimento giusto e il gol che sblocca il match. Decisivo, ancora una volta.

Arnautovic 7 – Quando si accende è geniale. Sblocca uno 0-0 scialbo con un lampo dei suoi, il velo che libera De Silvestri, poi si mette in proprio e trova il 2-0 al 96’.

Medel 6,5 – La sfida con Pavoletti preoccupava, almeno sulle palle alte. Il cileno invece detta i tempi della difesa e trova anche l’assist sulla rete di De Silvestri. Mihajlovic gli ha avviato una nuova carriera.

Strootman 6 – Solito egregio lavoro a centrocampo in una partita in cui non era semplice arginare la spinta del Bologna e fare da collante. Poco supportato dai compagni di reparto per fare qualcosa di più.

Lykogiannis 5 – Prestazione buona fino al momento del primo gol, in cui ha la pesante colpa di battezzare finita un’azione che il velo di Arnautovic ravviva. Si perde De Silvestri per un atteggiamento superficiale e la partita cambia.

Caceres 4 – Gioca 20 minuti e gli bastano per lasciare la sua squadra in dieci perdendo inutilmente la testa a gioco fermo. Uno con la sua esperienza dovrebbe riuscire a calmare, e non a peggiorare, un ambiente già teso per classifica e trend negativo.



IL TABELLINO

BOLOGNA-CAGLIARI 2-0

Bologna (3-4-2-1): Skorupski 6,5; Theate 6,5, Medel 6,5, Soumaoro 6; Hickey 6,5, Dominguez 6, Svanberg 6 (27’ st Binks 6), De Silvestri 7; Barrow 6 (27’ st Sansone 7), Soriano 5,5 (41’ st Skov Olsen sv); Arnautovic 7. A disp.: Bardi, Franzini, Dijks, Mbaye, Vignato, Cangiano, Orsolini, Santander, Van Hooijdonk. All.: Mihajlovic 6,5

Cagliari (3-5-2): Cragno 6; Carboni 5,5 (24’ st Caceres 4), Godin 6, Zappa 6 (43’ st Pereiro sv); Lykogiannis 5, Marin 5,5, Strootman 6 (14’ st Bellanova 6), Deiola 5,5 (24’ st Farias 6), Nandez 6; Pavoletti 5, Joao Pedro 5. A disp.: Aresti, Altare, Oliva, Ceppitelli, Grassi, Radunovic, Obert. All.: Mazzarri 5

Arbitro: Massa

Marcatori: 49’ De Silvestri, 96’ Arnautovic

Ammoniti: Svanberg (B), Joao Pedro (C), Hickey (B), Medel (B), Pavoletti (C)

Espulso: Caceres (C)

LE STATISTICHE DI OPTA

• Era dal 2002/03 (19 in quel caso, con Guidolin in panchina) che il Bologna non collezionava almeno 15 punti nelle prime 11 giornate di Serie A.

• Con quello di De Silvestri, il Bologna é diventata la squadra ad aver segnato piú gol con i propri difensori in questa Serie A (sette).

• Solo il Napoli (otto) ha collezionato piú clean sheets del Bologna (quattro) in questo campionato.

• Solo Criscito (quattro, ma tutti su rigore) ha segnato piú gol di Lorenzo De Silvestri (tre) tra i difensori di questo campionato.

• Lorenzo De Silvestri ha segnato 3 gol in carriera in Serie A contro il Cagliari, contro nessuna formazione ha fatto meglio.

• Era dal 2017/18 (cinque con il Torino) che De Silvestri non riusciva a segnare almeno tre gol in un singolo campionato di Serie A.

• Le 4 reti di Arnautovic in Serie A sono tutte arrivate nel corso degli ultimi 20 minuti di gioco.

• Il Bologna non ha trovato il gol nel primo tempo in 9 delle sue 11 partite, meno solo del Genoa (10) in questa stagione di Serie A.

• Il Cagliari subisce gol da 12 partite di fila in Serie A, solo lo Spezia (27) ha una striscia aperta più lunga senza clean sheets nella competizione tra le squadre attualmente in Serie A.

• Sei punti per il Cagliari finora: nell’era dei tre punti a vittoria dopo le prime 11 giornate ha fatto peggio soltanto nel 2005/06 (cinque) e nel 1999/00 (cinque).

• Da quando é arrivato Walter Mazzarri, il Cagliari ha perso cinque delle otto partite giocate in campionato (nessuna squadra ha messo insieme piú ko nel parziale).

• Il Cagliari ha perso 20 partite in Serie A nel 2021, almeno due piú di qualsiasi altra formazione.