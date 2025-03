Serie A, Atalanta-Venezia 0-0: la Dea resta dietro a Inter e Napoli

LE STATISTICHE

Il Venezia è rimasto quattro match consecutivi senza segnare in un singolo campionato di Serie A per la prima volta dalle prime cinque giornate della stagione 1998/99.

Il Venezia ha ottenuto due clean sheets consecutivi in Serie A per la prima volta da aprile 1999.

L’Atalanta è arrivata a quattro clean sheet di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 1996 e gennaio 1997 (serie di sei).

L’Atalanta ha pareggiato tre match interni di fila in Serie A per la prima volta nell’era Gasperini.

L'Atalanta ha pareggiato 0-0 due partite interne di fila in Serie A per la prima volta da novembre 2004.

Juan Cuadrado raggiunge oggi le 400 presenze nei maggiori cinque campionati europei, diventando il sesto sudamericano a tagliare questo traguardo dal 2009/10 (anno del suo esordio) a oggi, dopo Lionel Messi, Alexis Sánchez, Dante, Thiago Silva e Edinson Cavani.

L'Atalanta ha colpito 16 legni in questo campionato, più di ogni altra squadra.

Berat Djimsiti ha raggiunto le 210 partite disputate in Serie A con la maglia dell’Atalanta, portandosi in nona posizione solitaria nella classifica delle presenze all-time con la Dea nella competizione.