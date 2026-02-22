Il Barcellona si riprende la vetta: 3-0 al Levante e Real nuovamente superato
C'è una nuova capolista in Liga. Dopo la sconfitta di ieri del Real Madrid, il Barcellona non sbaglia contro il Levante e si riprende la testa della classifica (+1 sui Blancos). Al Camp Nou, la squadra di Flick ci mette solamente 4 minuti per sbloccare la partita: sugli sviluppi di calcio d'angolo, Eric Garcia crossa forte al centro dell'area dove trova Bernal che insacca da pochi passi. Al 15', Joan Garcia salva su Victor Garcia, mentre al 27' il palo nega la gioia del raddoppio a Lewandowski. Al 32' arriva il raddoppio del Barcellona: Cancelo mette al centro per de Jong che si inserisce alla perfezione e raddoppia. Nel secondo tempo, i blaugrana sfiorano più volte il tris, che trovano solamente all'82' grazie a Fermin Lopez: il numero 16 calcia con il mancino dal limite con la palla che sbatte sul palo ed entra in rete siglando il definitivo 3-0 finale.