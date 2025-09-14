Serie A, Atalanta-Lecce 4-1: De Ketelaere illumina nella prima vittoria in nerazzurro di Juric

Prima vittoria in Serie A 2025/26 per l'Atalanta di Juric che davanti al proprio pubblico ha battuto 4-1 il Lecce. Nonostante una prima parte di gara controllata dai salentini, pur senza impensierire Carnesecchi, il vantaggio è firmato dalla Dea al 37' con un colpo di testa imperioso da centro area su sviluppi di corner. Nella ripresa la reazione del Lecce non è arrivata e in cattedra è salito De Ketelaere: il belga ha firmato il raddoppio dal limite dell'area mentre i suoi assist sono stati sprecati da Krstovic. Ci ha pensato Zalewski, prima una traversa su punizione e poi il gol del 3-0, a chiudere in anticipo la contesa anticipando la doppietta dello stesso De Ketelaere a un quarto d'ora dalla fine. Da applausi la rete dell'orgoglio del Lecce nel finale con un sinistro a giro di N'Dri all'incrocio dei pali.