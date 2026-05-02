ATALANTA-GENOA 0-0

Serie A, Atalanta-Genoa 0-0: Palladino e De Rossi si prendono un punto a testa

Krstovic appannato, Scamacca nervoso, Raspadori spreca: Palladino ora “tifa” Inter in finale di Coppa Italia per lo slot europeo aggiuntivo

02 Mag 2026 - 22:48
© IPA

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Nella trentacinquesima giornata di Serie A arriva un pareggio a reti bianche tra Atalanta e Genoa, alla New Balance Arena di Bergamo il match finisce 0-0. Nel corso del primo tempo le emozioni sono poche, Krstovic è isolato e gli ospiti provano ad affondare con un paio di conclusioni tiepide di Vitinha.
Nella ripresa Palladino inserisce Raspadori al posto di Scamacca (furioso al momento del cambio) ed è proprio l’ex Atletico Madrid ad avere le chance più colossali: prima spreca clamorosamente da due passi in tap-in dopo un tiro di Ederson, poi colpisce una traversa nel finale. L’Atalanta sale a 55 punti, momentaneamente a -6 dalla Roma e sempre più lontana dall’Europa. I nerazzurri sono aggrappati al successo dell’Inter in finale di Coppa Italia contro la Lazio (che aprirebbe un posto in più per le coppe europee). Tocca quota 40 il Genoa, che attende solo l’aritmetica per la salvezza definitiva.

IL TABELLIN0

Atalanta-Genoa 0-0

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi 6; Scalvini 6, Djimsiti 6 (dal 12’ st Hien 6), Ahanor 6; Zappacosta 6 (dal 40’ st Musah sv), de Roon 6 (dal 31’ st Pasalic sv), Ederson 6.5, Zalewski 6.5; De Ketelaere 6 (dal 31’ st Samardzic sv); Krstovic 5.5, Scamacca 6 (dal 12’ st Raspadori 5.5). All. Palladino. A disp. Rossi, Sportiello, Kolasinac, Bakker, Kossounou, Bellanova, Sulemana.

Genoa (3-4-2-1): Bijlow 6.5; Marcandalli 6, Ostigard 6.5, Vasquez 6.5; Sabelli 6 (dal 41’ st Martin sv), Amorim 5.5 (dal 25’ st Messias 6), Frendrup 5.5, Ellertsson 6; Vitinha 6.5 (dal 41’ st Masini sv), Ekhator 6 (dal 25’ st Malinovskyi 6); Colombo 5.5 (dall’11’ st Ekuban 6). All. De Rossi. A disp. Leali, Sommariva, Zatterstrom, Otoa, Ouedraogo, Onana, Cornet.

Arbitro: Pezzuto. 

Marcatori: -

Ammoniti: Ederson (A), Krstovic (A); Amorim (G).

Espulsi: -

OPTA FACTS

  • L’Atalanta ha inanellato quattro partite consecutive senza vittorie in Serie A (2N, 2P) per la prima volta dall’arrivo in panchina di Raffaele Palladino. Alla Dea non capitava dal period Settembre-novembre (serie di otto in quel caso, con cinque pareggi seguiti da tre sconfitte).
  • L’Atalanta ha mancato l’appuntamento con il gol in due delle sue ultime quattro partite di Serie A, tante volte quante nelle precedenti 20 dall’arrivo in panchina di Raffaele Palladino.
  • Il Genoa ha pareggiato una partita di Serie A per la prima volta dal 15 febbraio scorso (vs Cremonese), interrompendo una striscia di nove incontri senza segni “X” nella competizione (5V, 4P).
  • Il Genoa ha mancato l’appuntamento con il gol in sei delle ultime 11 sfide disputate in Serie A, esattamente il triplo rispetto alle precedenti 14 sotto la guida di Daniele De Rossi (due) – nel periodo (dalla 25a giornata in poi) solo al Pisa (sette) è capitato più spesso (sei anche Cremonese e Hellas Verona).
  • Per la prima volta dall’arrivo in panchina di Raffaele Palladino l’Atalanta ha pareggiato 0-0 una partita casalinga di Serie A: l’ultimo per la Dea risaliva infatti dallo scorso ottobre (vs Lazio sotto la gestione di Ivan Juric) – in generale invece si tratta del secondo, dopo quello con il Como dello scorso febbraio.
  • Più in generale sono due i pareggi nelle ultime quattro uscite casalinghe per l’Atalanta in Serie A (1V, 1P), tanti quanti nelle 11 precedenti alla New Balance Arena (7V, 2P).
  • L’Atalanta è la quinta squadra a toccare quota cinque clean sheet casalinghi in Serie A nel 2026, assieme a Como, Fiorentina, Juventus e Roma.
  • L’Atalanta ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque sfide casalinghe contro il Genoa in Serie A, tanti clean sheet quanti nelle precedenti 15 messe insieme.
  • Il Genoa non ha segnato sia all’andata che al ritorno contro l’Atalanta in un singolo campionato di Serie A per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria, dopo le annate 2016/17 e 2021/22.
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