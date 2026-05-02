Serie A, Atalanta-Genoa 0-0: Palladino e De Rossi si prendono un punto a testa

Nella trentacinquesima giornata di Serie A arriva un pareggio a reti bianche tra Atalanta e Genoa, alla New Balance Arena di Bergamo il match finisce 0-0. Nel corso del primo tempo le emozioni sono poche, Krstovic è isolato e gli ospiti provano ad affondare con un paio di conclusioni tiepide di Vitinha.

Nella ripresa Palladino inserisce Raspadori al posto di Scamacca (furioso al momento del cambio) ed è proprio l’ex Atletico Madrid ad avere le chance più colossali: prima spreca clamorosamente da due passi in tap-in dopo un tiro di Ederson, poi colpisce una traversa nel finale. L’Atalanta sale a 55 punti, momentaneamente a -6 dalla Roma e sempre più lontana dall’Europa. I nerazzurri sono aggrappati al successo dell’Inter in finale di Coppa Italia contro la Lazio (che aprirebbe un posto in più per le coppe europee). Tocca quota 40 il Genoa, che attende solo l’aritmetica per la salvezza definitiva.