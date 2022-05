Serie A, Atalanta-Empoli 0-1: nerazzurri fuori dall'Europa e beffati da Stulac 

ATALANTA-EMPOLI 0-1

La Dea di Gasperini chiude il campionato all'ottavo posto e con una sconfitta interna

L'Atalanta ha perso 0-1 in casa contro l'Empoli nell'ultima giornata di Serie A chiudendo il campionato all'ottavo posto e quindi fuori da un piazzamento per le coppe europee. Al Gewiss Stadium, con un orecchio rivolto a Fiorentina-Juventus, la Dea ha creato diverse occasioni da rete scontrandosi però sulle parate di Vicario e sulle traverse (due). Nel finale è arrivata anche la beffa firmata da Stulac con un destro all'incrocio dei pali.













LA PARTITA

Un po' di testa sul campo e un orecchio a Firenze. Al Gewiss Stadium l'Atalanta ha chiuso il campionato senza avere in mano il proprio destino e, dopo tre stagioni di Champions League, nella prossima la Dea non rappresenterà l'Italia in Europa. Indolore seppur beffarda la sconfitta 0-1 subita in casa contro l'Empoli, visto il risultato partorito dal Franchi in Fiorentina-Juventus, ma col finale di stagione per i nerazzurri si aprono una serie di bivi da affrontare uno per volta dal punto di vista della guida tecnica e conseguentemente del mercato.

Per tutto il primo tempo l'Atalanta ha attaccato a testa bassa, con potenza e velocità, ma senza quella imprevedibilità che negli anni l'ha portata ad ottenere il rispetto di tutta Europa. La battaglia a suon di botta e risposta tra Zapata e Vicario ha appassionato gli amanti delle statistiche, collezionando conclusioni, parate e calci d'angolo, tra un dribbling e l'altro di Boga. Dal canto proprio l'Empoli si è limitato a difendere con ordine fino all'intervallo e senza mai mettere il naso fuori dalla propria metà campo se non con qualche conclusione velleitaria dalla distanza. Poco prima dell'intervallo poi è arrivato il messaggio che nessuno avrebbe voluto sentire né in tribuna né in panchina né tantomeno in campo: Fiorentina in vantaggio sulla Juventus.

Nella ripresa - complice probabilmente anche la notizia ricevuta nello spogliatoio - il ritmo si è abbassato, lasciando a Boga e Zapata l'incombenza di creare qualche occasione. La traversa colpita dall'ivoriano al 55' è stato un altro segnale sfortunato che si è compiuto in tutta la sua crudeltà a dieci minuti dalla fine quando Stulac, entrato da poco, ha infilato l'incrocio dei pali per la rete da tre punti. Nel finale da segnalare il ritorno in campo di Josip Ilicic dopo quattro mesi di assenza.

LE PAGELLE

Zapata 6,5 - Ingaggia un duello personale con Vicario per chiudere in bellezza un campionato complicato. Trova però un avversario in grandissimo spolvero e perde ogni battaglia.

Boga 6,5 - Deve migliorare nei movimenti offensivi senza palla, ma quando la sfera è tra i suoi piedi diventa immarcabile. La traversa gli nega la gioia del gol che con l'Atalanta non è mai arrivato in campionato.

Vicario 7,5 - Dopo aver fermato in tutti i modi la Salernitana nell'ultimo turno, il portiere in prestito dal Cagliari ha fatto vedere tutte le qualità anche in casa dell'Atalanta. Per Zapata sarà un incubo di fine stagione.

Viti 6,5 - Una serata in costante movimento ma che affronta con grande serenità e carisma. Prova convincente contro un attacco difficile da anticipare.

Stulac 6,5 - Poco più di venti minuti in campo gli sono bastati per inventarsi un destro all'incrocio dei pali da applausi. Un bel modo per chiudere il campionato.

IL TABELLINO

ATALANTA-EMPOLI 0-1

Atalanta (3-4-2-1): Musso 6; De Roon 6, Palomino 6,5, Djimsiti 6; Hateboer 5, (12' st Pessina 6), Freuler 5,5 (37' st Demiral sv), Koopmeiners 6 (33' st Scalvini sv), Zappacosta 6 (33' st Maehle sv); Pasalic 6 (37' st Ilicic sv), Boga 6,5; Zapata 6,5. A disp.: Rossi, Sportiello, Cittadini, Miranchuk, Mihaila, Cissé, Ilicic. All.: Gasperini 6.

Empoli (4-3-1-2): Vicario 7; Stojanovic 6, Viti 6,5, Luperto 6, Cacace 6 (28' st Parisi 6); Zurkowski 6, Asllani 6, Bandinelli 5,5 (23' st Stulac 6); Henderson 5,5 (23' st Di Francesco 6); Cutrone 5,5 (29' st Baldanzi 6), La Mantia 5 (1' st Bajrami 5,5). A disp.: Ujkani, Furlan, Benassi, Verre, Degli Innocenti, Ismajli, Romagnoli, Fazzini. All.: Andreazzoli 5,5.

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 34' st Stulac

Ammoniti: Freuler (A); Stojanovic (E)

Espulsi: nessuno

LE STATISTICHE DI OPTA

Per la prima volta nella gestione Gasperini (2016/17), l’Atalanta ha chiuso un campionato di Serie A senza qualificarsi ad una competizione europea.

Con 59 punti l’Atalanta ha stabilito la sua peggior stagione in termini di punti sotto la guida di Gian Piero Gasperini; inoltre, nella sua gestione la Dea non aveva mai chiuso sotto il 7° posto in Serie A.

L’Atalanta ha conquistato nel girone di ritorno 21 dei 59 punti totali, con una media punti a partita passata da 2.0 nel girone di andata a 1.1 nella seconda parte di campionato.

Otto delle 10 vittorie dell’Empoli in questo campionato sono arrivate nel girone di andata; in particolare, i toscani hanno vinto solo due delle ultime 21 gare (9N, 10P).

L’Atalanta è rimasta senza segnare nove volte in questo campionato, mai così tante in una stagione di Serie A dal 2015/16: 13 gare senza gol con Edoardo Reja.

L’Atalanta ha registrato il suo record di tiri in una gara di questo campionato (40); inoltre, per la quinta volta in questo torneo ha tentato almeno 20 tiri senza vincere la gara.

Leo Stulac ha segnato il suo secondo gol in Serie A, entrambi arrivati in trasferta e da subentrato - il precedente risale al 22 settembre 2021 a Cagliari.

Duván Zapata ha tentato 12 tiri in questa partita, stabilendo il suo record in una gara di Serie A.

Guglielmo Vicario ha effettuato nove parate in questa partita, solo contro la Fiorentina (10) lo scorso 3 aprile ha fatto meglio in una gara di Serie A.