Serie A, gli arbitri della 20esima giornata: Milan-Roma a Guida

Sono state rese note le designazioni degli arbitri per la 20esima giornata di Serie A: il big match Milan-Roma, in programma domenica alle 20.45, sarà diretto da Guida (dunque pienamente promosso dopo Salernitana-Juve), con Mazzoleni e La Penna al Var; per Monza-Inter è stato scelto Rapuano, mentre il posticipo di martedì sera Juventus-Sassuolo è stato affidato a Piccinini. Il fischietto del derby Napoli-Salernitana sarà Marinelli. Confermato lo stop per Fabbri e Nasca, arbitro e Var di Inter-Verona.