Scudetto da rimonta: dati top per Napoli e Dea, l’Inter invece…

Con 11 giornate da giocare, Inter, Napoli e Atalanta sono racchiuse in soli tre punti e la corsa scudetto nel nostro campionato non è mai stata così aperta (senza dimenticare la Juve che dista solo 6 lunghezze dalla vetta). Una situazione di grandissimo equilibrio in cui ogni dettaglio potrebbe fare la differenza e in questo senso desta particolare scalpore il dato messo in luce questa mattina dal Corriere dello Sport, che dopo lo scontro diretto pareggiato dalla squadra di Conte nel finale ha stilato la classifica dei punti conquistati da situazioni di svantaggio delle prime tre della classe.