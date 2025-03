Juve e Lazio, lo Scudetto è ancora possibile: il calendario a confronto delle cinque big in lotta

L'Atalanta, in ritardo di tre punti rispetto all'Inter, ha davanti a sé un Everest a partire dalle prossime sei partite che le metteranno di fronte la Juve appunto, i Campioni d'Italia in carica e poi Fiorentina, Lazio, Bologna e Milan. La Juventus, reduce da cinque vittorie di fila, ha il vento in poppa ma la rimonta sembra dura. Molto lo dirà proprio la sfida contro Gasp di sabato, e non mancano altri impegni ostici. Infine c'è la Lazio, impegnata anche in Europa League. Baroni avrà a disposizione ancora tre scontri diretti senza dimenticare il derby della Capitale in programma il prossimo 13 aprile.