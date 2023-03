Serie A, Roma-Juve sarà diretta da Maresca

Sarà Pairetto ad arbitrare l'anticipo Napoli-Lazio, mentre a Maresca è stata affidata Roma-Juventus. Di Bello dirigerà Fiorentina-Milan, Manganiello Inter-Lecce. Questi i nominativi degli arbitri che dirigeranno le gare valide per la 25.a giornata di Serie A in programma domenica 5 marzo. Tra i nomi designati non ci sono quelli di Marco Piccinini, direttore di gara della sfida tra la Cremonese e la Roma e di Marco Serra, il quarto uomo protagonista dell'acceso confronto con José Mourinho che è costato allo Special One due giornate di squalifica.