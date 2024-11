San Siro, c'è il prezzo: 197 milioni per stadio e terreni

Nei prossimi giorni i due club dovranno presentare una richiesta formale di accesso agli atti per ottenere tutti i dettagli dei documenti elaborati dall'Agenzia delle Entrate, dopodiché decideranno come procedere. Nella giornata di martedì il sindaco Sala aveva parlato di "ultima chance" per definire il futuro dell'impianto che comunque, in caso di acquisizione, sarà nelle mani delle due società. Al momento l'ipotesi più concreta resta quella di una demolizione totale o quasi del "Meazza" e l'edificazione di un nuovo stadio poco più in là, nelle attuali aree verdi.