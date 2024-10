San Siro, servono 200 milioni per l'acquisto: Inter e Milan riflettono

Il quotidiano milanese riporta anche le posizioni dei due club, secondo quanto filtra: per il Milan è troppo alta, anche perché ha già versato 40 milioni per l'ipotesi San Donato, che tiene ancora aperta; per l'Inter è una base di partenza, magari più alta di quanto ritenuto congruo, sulla quale intavolare i discorsi. D'altronde le società oltre al costo dei terreni dovranno pagare le opere per la riqualificazione di San Siro e per la costruzione del nuovo impianto anche se il comune di Milano ha già fatto sapere che, trattandosi di beni erariali, non potrà essere intavolata una trattativa per quei famosi 200 milioni.