San Siro, Antonello: "Il Milan pensa a La Maura, anche l'Inter andrebbe altrove"

san siro

L'ad nerazzurro: "Restare a San Siro opzione preferita se congiunta. In caso di addio, già individuata la nuova area: è fuori Milano"

Stadio Milan-Inter, ecco il progetto Cattedrale

















1 di 10 © ufficio-stampa SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La vicenda del nuovo stadio di Milan e Inter si arricchisce di un nuovo capitolo: nell'incontro andato in scena oggi con il Comune di Milano, il club rossonero attraverso il presidente Paolo Scaroni ha ufficialmente manifestato l'interesse per l'area dell'ippodromo La Maura (vicino al Meazza) per costruirsi da solo un impianto di proprietà. La posizione dell'Inter è stata spiegata dall'ad Alessandro Antonello, presente all'incontro: "Per noi l'opzione principale resta lo stadio di San Siro assieme al Milan ma se i rossoneri dovessero scegliere un'altra area abbiamo un piano alternativo, come avevamo sempre detto. Aspettiamo l'esito delle valutazioni del Milan, si prospettano alcune settimane, poi ci rivedremo e faremo il punto".

Vedi anche Serie A Stadio Milano, Sala: "Il Milan si sgancia, evidentemente nessuno vuole più San Siro"

Antonello, sottolineando come l'Inter non sia rimasta sorpresa dalla nuova strada che potrebbe intraprendere il Milan ("Chiaro che quando ci sono cambi di proprietà le visioni possono cambiare"), aggiunge che non è prevista l'idea di un San Siro esclusivamente nerazzurro: "Assolutamente no. Le opzioni sono due: San Siro con il Milan che resta un progetto vivo in attesa delle nuove valutazioni oppure, se i rossoneri andassero a La Maura, abbiamo un piano B che non possiamo svelare per un patto di confidenzialità. Sarebbe fuori dal comune di Milano, dentro la città le aree sono limitate".