Stadio Milano, Sala: "Il Milan si sgancia, evidentemente nessuno vuole più San Siro"

Anche Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha voluto dire la sua dopo l'incontro con Milan e Inter sul tema nuovo stadio: "Rimane viva l'ipotesi di un unico impianto per le due squadre ma oggi i rossoneri hanno annunciato che stanno guardando con interesse all'area de La Maura con un'iniziativa solitaria che coinvolgerebbe le squadre giovanili e femminili rossonere. Anche l'Inter sta pensando a un'altra area fuori Milano. Nessuno vuole più San Siro, è evidente. Sono amareggiato come sindaco, cittadino e tifoso (nerazzurro, ndr) ma ormai lo avevamo capito. Sarà un problema in più per il Comune".