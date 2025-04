San Siro, Sala: "Rischio altissimo che il Milan vada a San Donato, necessità di chiudere entro l'estate"

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, si dice ancora ottimista rispetto alla fattibilità del progetto di Inter e Milan di costruire un nuovo stadio in zona San Siro, ma nel corso di un forum con i giornalisti della redazione milanese del quotidiano La Repubblica avverte che potrebbe anche prefigurarsi uno scenario diverso da quello che si augura Palazzo Marino: "È la volta buona per il nuovo stadio a San Siro? Possiamo farcela, sapendo che avremo ostilità da parte di qualcuno, avremo ricorsi. Non posso pretendere che tutti siano d'accordo sulla soluzione che abbiamo trovato. Ma il rischio che il Milan vada a San Donato è altissimo, poiché ci ha già investito molti soldi. Sia chiaro, però, che se non riusciamo entro ottobre, poi è difficile che si faccia".