Salernitana rediviva, vince con l'Udinese all'ultimo e torna nella lotta salvezza

LOTTA PER NON RETROCEDERE

La vittoria fuori casa in extremis fa ritornare i campani nella corsa per rimanere in Serie A, ora sul fondo ci sono cinque squadre per due posti

Il gol all'ultimo secondo di Verdi alla Dacia Arena è uno di quelli dal peso specifico infinito, che può rivoluzionarti la stagione. Lo sa bene Nicola che dopo aver ereditato la Salernitana, fanalino di coda a soli 13 punti, aveva pronunciato una frase che racchiudeva tutte le difficoltà dell'impresa che era chiamato a compiere: "Se conquisto la salvezza vado a piedi a Roma dal Papa". Ora i punti sono 22 e, dopo due vittorie in una settimana, tre consecutive, i campani ci credono davvero. Il tecnico veneto non è nuovo a questo tipo di fioretti, già con il Crotone aveva promesso che in caso di una clamorosa permanenza nella massima serie sarebbe andato fino a Torino in bici. Detto fatto. Meglio che cominci a prepararsi fisicamente per raggiungere San Pietro dunque, perché quella che sembrava un'impresa per i più indefessi sognatori ora è un obiettivo, seppur sempre molto complicato, alla portata.

A dirlo sono i numeri. Le ultime tre in classifica ora sono tutte a 22 punti. Venezia e Salernitana però hanno uno scontro in meno, ovvero la sfida tra di loro, da cui passerà gran parte del destino delle due squadre. Chi vince la partita del 27 aprile si lancia all'inseguimento del Cagliari, la cui distanza di sicurezza si accorcerebbe a soli 3 punti. I cavallucci marini arrivano alla sfida chiave con un morale completamente opposto rispetto ai lagunari, che hanno la striscia negativa peggiore della Serie A, con sette sconfitte consecutive. I granata invece hanno vinto le ultime tre riaprendo contro ogni pronostico la corsa per la permanenza nella massima serie. Entrambe inoltre hanno uno scontro diretto col Cagliari ancora da disputare. Inoltre la Sampdoria a 29 punti, con un calendario molto complesso e il derby salvezza col Genoa, non dorme sonni tranquilli. Insomma, dopo ieri sera, la corsa salvezza si è riaperta completamente nelle ultime 5 posizioni e i ragazzi di Nicola hanno dimostrato di avere la grinta e la motivazione necessarie per portare a compimento la miracolosa scalata.

* In maiuscolo le gare in trasferta

La situazione degli scontri diretti in caso di arrivo a pari punti:

SAMPDORIA 29 PUNTI

Cagliari-Sampdoria 3-1, Sampdoria-Cagliari 1-2

Sampdoria-Venezia 1-1, Venezia-Sampdoria 0-2

Salernitana-Sampdoria 0-2, Sampdoria-Salernitana 1-2

Genoa-Sampdoria 1-3, 35^ GIORNATA

- In vantaggio contro:

Genoa (Senza ritorno)

Salernitana

Venezia

-In svantaggio contro:

Cagliari

CAGLIARI 28 PUNTI

Cagliari-Sampdoria 3-1, Sampdoria-Cagliari 1-2

Cagliari-Genoa 2-3, 34^ GIORNATA

Cagliari-Venezia 1-1, 36^ GIORNATA

Cagliari-Salernitana 1-1, 38^ GIORNATA

- In vantaggio contro:

Sampdoria

- Pareggio con Venezia e Salernitana (senza ritorno)

- In svantaggio contro:

Genoa

VENEZIA 22 PUNTI

Genoa-Venezia 0-0, Venezia-Genoa 1-1

Sampdoria-Venezia 1-1, Venezia-Sampdoria 0-2

Cagliari-Venezia 1-1, 38^ GIORNATA

Venezia-Salernitana 1-2, RECUPERO 20^

- Pareggio con Cagliari (Senza ritorno)

- In svantaggio contro:

Salernitana (Senza ritorno)

Sampdoria

SALERNITANA 22 PUNTI

Salernitana-Genoa 1-0, Genoa-Salernitana 1-1

Salernitana-Sampdoria 0-2, Sampdoria-Salernitana 1-2

Venezia-Salernitana 1-2, RECUPERO 20^

Cagliari-Salernitana 1-1, 36^ GIORNATA

- In vantaggio contro:

Genoa

Venezia (Senza ritorno)

- Pareggio con Cagliari (Senza ritorno)

- In svantaggio contro:

Sampdoria

GENOA 22 PUNTI

Salernitana-Genoa 1-0, Genoa-Salernitana 1-1

Genoa-Venezia 0-0, Venezia-Genoa 1-1

Genoa-Sampdoria 1-3, 35^ GIORNATA

Cagliari-Genoa 2-3, 34^ GIORNATA

- In vantaggio contro:

Cagliari (Senza ritorno)

Pareggio con Venezia (si calcola la differenza reti)

- In svantaggio contro:

Salernitana

Sampdoria (Senza ritorno)

CLASSIFICA SCONTRI DIRETTI:

SALERNITANA 11 PUNTI **

SAMPDORIA 10 *

CAGLIARI 8 ***

GENOA 6 **

VENEZIA 4 **

