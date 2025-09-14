Roma, operazione aggancio. Il Milan cerca vendette e conferme

Si fa subito sul serio: la giornata di campionato propone già alle 12.30 una partita con un significato affatto relativo che potrà dare una prima, seria, misura delle ambizioni della Roma di Gasperini. I giallorossi, fin qui percorso netto, ospitano all'Olimpico il Torino dell'ex Lazio Baroni con la chiara intenzione di allungare a tre la striscia di vittorie in campionato e agganciare in testa alla classifica Napoli e Juventus. Sarebbe un primo segnale importante, una dichiarazione di intenti significativa per una squadra che punta almeno al ritorno in Champions. Gasperini conferma di fatto la formazione di queste prime partite, con l'unica eccezione di Rensch a destra al posto di Wesley, non al meglio per un piccolo affaticamento e quindi inizialmente in panchina. In attacco Dybala e Soulé a supporto di Ferguson. D'altro canto il Torino, un punto in due partite, ha già tremendamente bisogno di punti e si affiderà a un attacco leggero e agile per provare a superare la retroguardia giallorossa. Con Simeone (Zapata ancora in panchina) ci saranno Ngonge da una parte e Vlasic dall'altra.