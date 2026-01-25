Roma-Milan, Gasperini: "Perdere sarebbe stato una beffa, Malen è straordinario"

Gian Piero Gasperini mastica amaro. Dopo il pareggio per 1-1 in casa con il Milan, l'allenatore giallorosso ha parlato a Dazn, analizzando così la partita: "Quando il milan va in vantaggio è sempre difficile, ha messo anche giocatori forti. Perdere sarebbe stato un po' una beffa, se fossimo andati in vantaggio noi avremmo avuto la possibilità di vincere". Sulla scelta di Pellegrini rigorista: "Erano usciti Dybala e Male, che sono entrambi i rigoristi. Avevamo scelto Cristante, ma poi è entrato pellegrini e l'ha calciato molto bene".