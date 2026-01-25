Le pagelle di Roma-Milan: Malen stavolta stecca, Maignan è (quasi) insuperabile

Roma-Milan: le foto della partita
Celik è decisivo in tutte le fasi, Rabiot giganteggia in mezzo, Pellegrini implacabile dal dischetto
ROMA (3-4-2-1)
Svilar 6 – Assiste al primo tempo nelle vesti di spettatore non pagante, ma in avvio di ripresa è bravo a farsi trovare pronto sul diagonale tagliente di Rabiot. Non può nulla sul colpo di testa ravvicinato di De Winter.
Mancini 6 – Prova a innervosire ogni giocatore del Milan che gli capita davanti, ricorrendo ai soliti interventi ruvidi. Gli attaccanti rossoneri non fanno nulla per metterlo in difficoltà, ma lui non commette errori.
Ghilardi 7 – Anticipa Nkunku e innesca un contropiede che per poco non porta al vantaggio giallorosso già all’8’. Sempre attento nelle chiusure. Prestazione di altissimo profilo.
N’Dicka 5,5 – È il meno brillante della retroguardia giallorossa.
Celik 7,5 – È il migliore in campo. Si propone in continuazione sulla fascia destra, saltando spesso e volentieri Bartesaghi e obbliga pure Maignan a una parata prodigiosa. Si procura anche un calcio di rigore nella ripresa, propiziando il tocco di mano di Bartesaghi.
Koné 6 – Dà equilibrio in mezzo al campo, non commettendo alcuna sbavatura. Esce zoppicando vistosamente al 59’, dirigendosi subito negli spogliatoi: da valutare le sue condizioni.
14’ st Pisilli 6 – Nulla di particolare da segnalare
Cristante 6 – La sua presenza a centrocampo dà sicurezza ai compagni, seppure quella di questa sera non sia una delle sue prestazioni più brillanti in stagione.
Wesley 6 – Trova spesso il modo di ritagliarsi lo spazio per ricevere palla sulla trequarti campo rossonera, facendo pure ammonire Athekame grazie alla sua velocità. Entra nell’azione che vale il vantaggio rossonero, perdendo il contrasto con De Winter, ma anche in quella che porta al rigore per la Roma, crossando il pallone che Celik fa poi carambolare sul braccio di Bartesaghi.
Soulé 6 – Si merita gli applausi dell’Olimpico per l’impegno che mette in ogni azione, ma non riesce mai a incidere negli ultimi metri. 40’ st Venturino sv
Dybala 6 – Quando il pallone passa per i suoi piedi si ha sempre la sensazione che possa nascere qualcosa di buono. La connessione con Malen funziona bene, quella con Soulé molto meno.
24’ st Pellegrini 7 – Entra e fa 1-1 dal dischetto, battendo dagli undici metri un pararigori come Maignan. Glaciale
Malen 5,5 – È indemoniato, nel vivo di tutte le azioni romaniste. Impegna Maignan in qualche parata, ma si divora anche un’ottima chance per portare avanti i giallorossi nel primo tempo. Un errore che incide sul voto finale.
24’ st Robinio Vaz 5,5 – Non riesce a dare nuova energia all’attacco giallorosso
All.: Gasperini 6
MILAN (3-5-2)
Maignan 7 – Il riflesso con cui para il tiro di Celik con la mano destra è qualcosa di sovrumano. Si conferma per l’ennesima volta un protagonista assoluto della nostra Serie A. Non va lontano dal parare anche il rigore di Pellegrini, battezzando il lato giusto.
Tomori 6,5 – Libera sempre l’area rossonera da pericolosi palloni vaganti, aiutando Maignan quando il francese non riesce a trattenere i tiri avversari.
Gabbia 6 – Che non stia vivendo il miglior momento di forma della sua stagione è ormai certo. Fatica nel primo tempo, cresce nel secondo. Alla fine, la sua prestazione si merita la sufficienza.
De Winter 7 – Scelto ancora una volta per rimpiazzare Pavlovic dal primo minuto, si traveste da attaccante, inzuccando in rete l’1-0 sul perfetto assist di Modric. Si mostra solido pure in difesa.
Saelemaekers 5,5 – È l’ex di serata e i tifosi dell’Olimpico lo fischiano ogni volta che entra in possesso del pallone. Non è nelle condizioni migliori e si vede, risultando in costante difficoltà. Allegri lo sostituisce già all’intervallo.
1’ st Athekame 5,5 – Soffre la velocità di Wesley
Ricci 6 – Gioca una buona gara, non risparmiandosi mai. Attento e sempre attivo.
35’ st Loftus-Cheek sv
Modric 7 – Compie un paio di chiusure difensive tanto intelligenti quanto provvidenziali nel primo tempo. Dipinge l’assist dell’1-0 nel secondo, mettendo sulla testa di De Winter un pallone al bacio da incornare in rete.
Rabiot 6.5 – Solito puntuale apporto offerto in fase difensiva, ma anche tanti passaggi sbagliati in fase di gestione. Sale di tono nella ripresa.
Bartesaghi 5 – Viene messo in difficoltà dall’ispirato Celik nella prima frazione. Aumenta i giri del motore nel secondo tempo, ma si perde nuovamente il turco nell’azione che lo vede poi regalare un rigore alla Roma per un fallo di mano in area. Errore grave, che finisce col cambiare il risultato.
Leao 5 – Prestazione desolante. Non tiene un pallone e non crea nulla in attacco.
24’ st Fullkrug 6 – Il suo compito è quello di dare peso all’attacco rossonero e lo fa, guadagnandosi qualche fallo che permette alla squadra di salire. L’impegno non manca
Nkunku 5 – Copia e incolla della pagella di Leao. Così come il compagno di reparto, non offre alcun aiuto alla squadra.
24’ st Pulisic 5,5 – Non ha un buon impatto dalla panchina, rischiando pure di concedere un secondo rigore alla Roma)
All.: Allegri 6