Le pagelle di Roma-Milan: Malen stavolta stecca, Maignan è (quasi) insuperabile

MILAN (3-5-2)

Maignan 7 – Il riflesso con cui para il tiro di Celik con la mano destra è qualcosa di sovrumano. Si conferma per l’ennesima volta un protagonista assoluto della nostra Serie A. Non va lontano dal parare anche il rigore di Pellegrini, battezzando il lato giusto.



Tomori 6,5 – Libera sempre l’area rossonera da pericolosi palloni vaganti, aiutando Maignan quando il francese non riesce a trattenere i tiri avversari.



Gabbia 6 – Che non stia vivendo il miglior momento di forma della sua stagione è ormai certo. Fatica nel primo tempo, cresce nel secondo. Alla fine, la sua prestazione si merita la sufficienza.



De Winter 7 – Scelto ancora una volta per rimpiazzare Pavlovic dal primo minuto, si traveste da attaccante, inzuccando in rete l’1-0 sul perfetto assist di Modric. Si mostra solido pure in difesa.



Saelemaekers 5,5 – È l’ex di serata e i tifosi dell’Olimpico lo fischiano ogni volta che entra in possesso del pallone. Non è nelle condizioni migliori e si vede, risultando in costante difficoltà. Allegri lo sostituisce già all’intervallo.

1’ st Athekame 5,5 – Soffre la velocità di Wesley



Ricci 6 – Gioca una buona gara, non risparmiandosi mai. Attento e sempre attivo.

35’ st Loftus-Cheek sv



Modric 7 – Compie un paio di chiusure difensive tanto intelligenti quanto provvidenziali nel primo tempo. Dipinge l’assist dell’1-0 nel secondo, mettendo sulla testa di De Winter un pallone al bacio da incornare in rete.



Rabiot 6.5 – Solito puntuale apporto offerto in fase difensiva, ma anche tanti passaggi sbagliati in fase di gestione. Sale di tono nella ripresa.



Bartesaghi 5 – Viene messo in difficoltà dall’ispirato Celik nella prima frazione. Aumenta i giri del motore nel secondo tempo, ma si perde nuovamente il turco nell’azione che lo vede poi regalare un rigore alla Roma per un fallo di mano in area. Errore grave, che finisce col cambiare il risultato.



Leao 5 – Prestazione desolante. Non tiene un pallone e non crea nulla in attacco.

24’ st Fullkrug 6 – Il suo compito è quello di dare peso all’attacco rossonero e lo fa, guadagnandosi qualche fallo che permette alla squadra di salire. L’impegno non manca



Nkunku 5 – Copia e incolla della pagella di Leao. Così come il compagno di reparto, non offre alcun aiuto alla squadra.

24’ st Pulisic 5,5 – Non ha un buon impatto dalla panchina, rischiando pure di concedere un secondo rigore alla Roma)



All.: Allegri 6



