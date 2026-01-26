MILAN

Milan, Allegri bicchiere mezzo pieno: "Abbiamo guadagnato un punto sul Napoli"

Il tecnico rossonero dopo il pari sul campo della Roma: "Una volta in vantaggio pensavamo di farcela. Rigore episodio che può starci"

di Marco Mugnaioli
26 Gen 2026 - 00:07
"Abbiamo avuto i primi 6-7 minuti fatti bene. Poi la Roma è uscita bene e noi sbagliavamo a gestire il possesso. Maignan ci ha tenuto in piedi, mentre nella ripresa abbiamo fatto meglio nella parte tecnica. Una volta in vantaggio pensavamo di potercela fare, poi è arrivato un episodio che può succedere. Siamo contenti per aver ottenuto un risultato positivo, contro una diretta concorrente per l'obiettivo stagionale". Dopo il pareggio dell'Olimpico l'analisi di Massimiliano Allegri è come sempre lucida e nonostante la fuga dell'Inter il tecnico rossonero cerca di vedere l bicchiere mezzo pieno: "Abbiamo guadagnato un punto sul Napoli e tenuto a distanza la Roma, fare 1-1 a Roma in questo momento della stagione è molto importante".

Il primo tempo in sofferenza sta diventando una costante per i rossoneri: "Loro hanno spinto molto, c'è sempre una squadra che spinge più e una meno: nel secondo tempo siamo stati più aggressivi - ha spiegato Allegri prima di recriminare ancora per il penalty concesso ai giallorossi - In vantaggio avevamo anche difeso bene ma poi come capita nel calcio, in un momento in cui sembrava andar tutto bene, prendiamo il rigore. Anche dopo l'1-0, la sensazione era che fosse più facile per noi fare il 2-0 che subire l'1-1".

Infine un giudizio sugli attaccanti in una serata in cui Leao e Nkunku hanno fatto fatica: "Tutti e quattro sono giocatori importanti. Nel momento in cui ho fatto le sostituzioni, Leao e Nkunku stavano crescendo: ma avevo bisogno di un saltatore e della cattiveria di Pulisic che poteva chiudere la partita. Poi come sempre penso una cosa e ne succede un'altra..."

