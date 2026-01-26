Milan, Allegri bicchiere mezzo pieno: "Abbiamo guadagnato un punto sul Napoli"

"Abbiamo avuto i primi 6-7 minuti fatti bene. Poi la Roma è uscita bene e noi sbagliavamo a gestire il possesso. Maignan ci ha tenuto in piedi, mentre nella ripresa abbiamo fatto meglio nella parte tecnica. Una volta in vantaggio pensavamo di potercela fare, poi è arrivato un episodio che può succedere. Siamo contenti per aver ottenuto un risultato positivo, contro una diretta concorrente per l'obiettivo stagionale". Dopo il pareggio dell'Olimpico l'analisi di Massimiliano Allegri è come sempre lucida e nonostante la fuga dell'Inter il tecnico rossonero cerca di vedere l bicchiere mezzo pieno: "Abbiamo guadagnato un punto sul Napoli e tenuto a distanza la Roma, fare 1-1 a Roma in questo momento della stagione è molto importante".