ROMA

Roma, Gasperini: "Andare a + 7 sarebbe stato un grande passo avanti ma non abbattiamoci, siamo ancora lì"

Il tecnico giallorosso dopo il pareggio contro la Juve: "Usciamo da una partita straordinaria"

01 Mar 2026 - 23:32
1 di 24
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

"Sul gol di Gatti siamo stati passivi, fermi. Nei finali Inter, Napoli e Milan riescono a raddrizzare le partite buttando gente molto abile sulle palle inattive e sul gioco aereo, mentre noi potevamo fare meglio. Questa punizione andava aggredita". Gian Piero Gasperini commenta con amarezza il gol che ha consentito alla Juve di strappare il pareggio all'Olimpico. "Ci può stare nel finale di abbassarsi per sfruttare le velocità e le ripartenze come in occasione del gol di Malen - ha proseguito il tecnico della Roma a Dazn - Quando hai un giocatore come lui ti può abbassare un po' per sfruttare gli spazi. Dovevamo essere più fisici, l'uscita di Cristante ci ha tolto qualcosa sul gioco aereo. Non siamo stati bravi, abbiamo preso 3 gol simili su palle gettate in area. Sul primo Conceiçao ha fatto un gol straordinario, sugli altri due siamo stati passivi. Andare a +7 sulla Juve sarebbe stato un grande passo avanti, ma siamo ancora lì per la lotta Champions. Usciamo da una partita straordinaria, non ci deve abbattere ma darci forza".

Leggi anche

La zampata di Gatti riprende la Roma in extremis: beffa Gasp, Spalletti salva la Champions

roma
gasperini

Ultimi video

02:15
DICH GROSSO PRE ATALANTA DICH

Grosso: "Atalanta reduce da una grande impresa, sarà match difficilissimo"

04:02
DICH LEAO POST CREMOENESE DICH

Leao: "Gara difficile. Il derby voglio vincerlo"

02:08
DICH ALLEGRI POST CREMONESE DICH

Allegri: "Importante tornare alla vittoria. Derby? Ci prepariamo al meglio"

01:31
MCH BOCA-GIMNASIA MENDOZA 1-1 MCH

Il Boca sempre più in crisi: arriva un altro pareggio

01:59
MCH HERACLES-PSV EINDHOVEN MCH

Il Psv ipoteca il titolo: Perisic dà il via al successo sull'Heracles

01:59
MCH BAYER LEVERKUSEN-MAINZ 1-1 MCH

Bundes: gli highlights di Leverkusen-Mainz

01:25
MCH HOFFENHEIM-ST. PAULI 0-1 MCH

Bundes: gli highlights di Hoffenheim-St. Pauli

01:59
MCH BORUSSIA DORTMUND-BAYERN MONACO 2-3 MCH

Il Klassiker al Bayern: Kane affonda il Dortmund

02:34
DICH CARLOS AUGUSTO IN MIX POST INT-GE 28/2 DICH

Carlos Augusto: "Abbiamo dimostrato la forza del gruppo dopo la Champions"

02:42
DICH VITINHA IN MIX POST INT-GE 28/2 DICH

Vitinha: "Si poteva fare qualcosa di più e loro sono troppo forti"

02:27
DICH GIOVANE IN MIX POST VER-NA 28/2 DICH

Giovane: "Felice per Lukaku, fare un assist per lui è un momento speciale"

01:34
DICH AKPA AKPRO IN MIX POST VER-NA 28/2 DICH

Akpa Akpro: "Prendere un gol quando la partita è finita fa male, in questa fa male male"

03:40
DICH GASPERINI PRE JUVENTUS DICH

Roma, Gasperini: "Io e Spalletti allenatori simili. La Juve è stata una grande palestra"

03:16
DICH KALULU PRE ROMA DICH

Juve, Kalulu: "Bastoni non l'ho sentito. Per la Roma siamo pronti"

03:06
DICH ALLEGRI PRE CREMONESE DICH

Allegri: "Ora dobbiamo tornare a correre, con la società c'è totale sintonia"

02:15
DICH GROSSO PRE ATALANTA DICH

Grosso: "Atalanta reduce da una grande impresa, sarà match difficilissimo"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:28
Juve, Conceiçao: "Pareggio meritato, contento di aver aiutato la squadra col mio gol"
22:26
Como: "Marchesi si distinse per professionalità e leadership"
21:48
Tegola Dortmund: rottura del crociato per Emre Can
20:48
Sarri: "Pensavamo alla Coppa Italia? Se così fosse sarebbe un errore. Segnale preoccupante"
20:41
D'Aversa: "Concetti assimilati dai giocatori. Zapata e Simeone insieme? Scelta facile"