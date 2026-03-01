Roma, Gasperini: "Andare a + 7 sarebbe stato un grande passo avanti ma non abbattiamoci, siamo ancora lì"

"Sul gol di Gatti siamo stati passivi, fermi. Nei finali Inter, Napoli e Milan riescono a raddrizzare le partite buttando gente molto abile sulle palle inattive e sul gioco aereo, mentre noi potevamo fare meglio. Questa punizione andava aggredita". Gian Piero Gasperini commenta con amarezza il gol che ha consentito alla Juve di strappare il pareggio all'Olimpico. "Ci può stare nel finale di abbassarsi per sfruttare le velocità e le ripartenze come in occasione del gol di Malen - ha proseguito il tecnico della Roma a Dazn - Quando hai un giocatore come lui ti può abbassare un po' per sfruttare gli spazi. Dovevamo essere più fisici, l'uscita di Cristante ci ha tolto qualcosa sul gioco aereo. Non siamo stati bravi, abbiamo preso 3 gol simili su palle gettate in area. Sul primo Conceiçao ha fatto un gol straordinario, sugli altri due siamo stati passivi. Andare a +7 sulla Juve sarebbe stato un grande passo avanti, ma siamo ancora lì per la lotta Champions. Usciamo da una partita straordinaria, non ci deve abbattere ma darci forza".