Rocchi: "Douglas Luiz-Patric una mezza spinta, ma gesto che non ci piace"

In un fine settimana calcistico ricco di episodi arbitrali contestati, il designatore Gianluca Rocchi ha provato a spiegare il perché di alcune decisioni. Partendo dal contatto Douglas Luiz-Patric in Juventus-Lazio. Secondo alcuni, il brasiliano sarebbe dovuto essere espulso, mentre Rocchi fa riferimento a un precedente simile. "Episodio non fortuito e gesti che a noi non piacciono. Era successo già in Empoli-Juventus (Pellegri-Gatti, ndr) e siamo rimasti con la decisione nel campo, così come in questo caso. Il Var ci mette poco perché va sull'intensità del colpo, posso capire il non intervento, ma sono comportamenti che non c'entrano nulla col calcio. Non sanzionarlo non è un errore chiaro, è una mezza spinta più che un colpo. Se fosse stato espulso in campo nessuno avrebbe detto niente. Patric accentua un po', il non intervento Var arriva dal fatto che non è stato trovato nulla di importante" ha detto a Dazn.