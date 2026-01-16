Logo SportMediaset

Calcio
Serie A
PISA-ATALANTA 1-1

Serie A, Pisa-Atalanta 1-1: botta e risposta tra Krstovic e Durosinmi in 4 minuti

Dea avanti all'83' con l'ex Lecce, quattro minuti dopo segna il nuovo acquisto di Gilardino

16 Gen 2026 - 22:50
1 di 14
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

La ventunesima giornata di Serie A si apre con il pareggio per 1-1 tra Pisa e Atalanta. Alla Cetilar Arena, portieri protagonisti per 83 minuti, con Scuffet e Carnesecchi che salvano su Scalvini, Moreo e Piccinini, poi la Dea passa con la zampata sotto porta di Krstovic. La rete dell'ex Lecce, però, illude soltanto gli ospiti, perché all'87' il nuovo acquisto dei padroni di casa, Durosinmi, pareggia di testa su cross di Leris e regala un punto ai toscani di Gilardino, che agganciano momentaneamente la Fiorentina a 14 punti. Niente quarta vittoria di fila, invece, per Palladino, che non raggiunge il Como a quota 34 e resta a 32.

LE PAGELLE

Scuffet 6,5 - Prova a tenere in gioco i suoi con la parata di piede su Scalvini.

Durosinmi 7 - Appena arrivato, trova subito un gol importante.

Carnesecchi 6,5 - Ferma Moreo e Piccinini con due interventi importanti.

Krstovic 7 - Il suo lo fa entrando e segnando il momentaneo vantaggio per la Dea.

IL TABELLINO

PISA-ATALANTA 1-1

Pisa (3-4-2-1): Scuffet 6,5; Calabresi 6 (46' st Bozhinov sv), Canestrelli 6, Coppola 5,5; Touré 6,5, Marin 5,5 (23' st Leris 6,5), Aebischer 6,5, Angori 6; Moreo 6,5, Tramoni 6 (23' st Piccinini 6); Meister 6,5 (23' st Durosinmi 7). A disp.: Semper, Nicolas, Hojholt, Buffon, Esteves, Bettazzi, Mbambi, Lorran. All.: Gilardino 6

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 6,5; Scalvini 5 (25' st Krstovic 7), Hien 6,5, Ahanor 6; Musah 6 (11' st Zappacosta 6), De Roon 6, Pasalic 5,5 (11' st Ederson 6,5), Bernasconi 6; De Ketelaere 6,5, Zalewski 5,5 (36' st Sulemana 6); Scamacca 5,5 (11' st Raspadori 6). A disp.: Rossi, Sportiello, Kossounou, Samardzic, Kolasinac, Maldini. All.: Palladino 6

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 38' st Krstovic (A), 42' st Durosinmi (P)

Ammoniti: Pasalic (A), Scalvini (A), Coppola (P)

LE STATISTICHE 

L’Atalanta (4N, 2P) ha collezionato sei gare consecutive senza alcun successo contro una squadra neopromossa in Serie A per la prima volta dal periodo tra ottobre 2008 e settembre 2009 (3N, 3P).

Tra i giocatori che hanno segnato il 100% dei loro gol in trasferta in questa Serie A, Nikola Krstovic è quello che ne ha realizzati di più (5/5); in generale, solamente Christian Pulisic (sei) vanta più marcature esterne di lui (cinque, come Santiago Castro e Lautaro Martínez.

Grazie alla rete di Rafiu Durosinmi (87'), il Pisa ha segnato un gol casalingo in Serie A dopo l'85' solo per la quarta volta nella sua storia, la prima dal 10 novembre 1985: marcatura di Ferruccio Mariani contro il Como (89').

Nikola Krstovic ha segnato un gol in Serie A entrando dalla panchina solo per la seconda volta in carriera, la prima dal 27 agosto 2023 (con la maglia del Lecce contro la Fiorentina, per la sua prima marcatura nel torneo).

Quello realizzato da Rafiu Durosinmi è soltanto il secondo gol casalingo realizzato dal Pisa in questa Serie A, il primo dallo scorso 7 novembre (rete di Idrissa Touré contro la Cremonese).

Mehdi Léris ha fornito tre assist in questo campionato, solo uno in meno di quanto fatto in cinque stagioni di Serie A tra il 2017/18 e il 2022/23.

Il Pisa ha pareggiato due gare consecutive di Serie A contro l’Atalanta per la prima volta nella sua storia. 

Dopo il 2-2 contro l’Udinese, il Pisa ha impattato due partite consecutive di Serie A per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre scorsi, dove registrò una serie di quattro pareggi.

L’Atalanta non ha subito alcun gol per almeno sette primi tempi consecutivi di Serie A per la prima volta dalle prime nove partite della stagione 2022/23.

serie a
pisa
atalanta
nikola krstovic

