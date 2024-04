Piccinini nel mirino di Danilo e Nandez: "C'era rigore su Alcaraz", "Non ho toccato Chiesa"

La direzione dell'arbitro Piccinini ha scontentato sia Juventus che Cagliari. Niente da eccepire sui rigori assegnati ai sardi, ma a far storcere il naso ai capitani delle due squadre sono stati altri due episodi. "Mi dispiace molto, quello su Chiesa non è mai fallo. Non c’è stato fallo, ma questo è il calcio. Poco si può fare. Mi dispiace perché ci tenevo molto. Non c’è stato contatto, Chiesa ha urlato, ma io non l'ho toccato". Così a Dazn il centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez in merito all'episodio della punizione che ha poi portato al gol del 2-1 della Juventus.