Perché il Var a chiamata salverebbe il calcio

E non è una suggestione tutta italiana. L’ex arbitro inglese Graham Scott, sulle colonne del Telegraph, ha proposto un “manifesto radicale” per migliorare il VAR: due challenge a partita per l’allenatore, che perde il bonus se sbaglia la chiamata e lo conserva se ha ragione. Scott va oltre e suggerisce di trasmettere in diretta video e audio dalla sala VAR, abbandonando le anonime grafiche che abbiamo oggi.