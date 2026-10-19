Lazio, post social con frecciata da parte di Frattesi

Post social con frecciata per Davide Frattesi dopo la vittoria sulla Juve della sua Lazio. Il centrocampista ha pubblicato una storia che lo vede con gli occhi chiusi come lo storico meme del 'cane che chiude gli occhi' e si gode il momento e la scritta -21. Chiaro il riferimento ai 19 punti che la Lazio ha in classifica che, sommati appunto ai 21 indicati dal calciatore fanno 40. Ossia la quota salvezza. Una frecciata a chi diceva che la Lazio avrebbe dovuto lottare per non retrocedere a inizio stagione.