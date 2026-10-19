Caos in Liga, il Siviglia protesta per gli aiuti al Real: "Siete andati nel museo dei furti"

19 Ott 2026 - 12:22
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Dopo settimane, anzi mesi, in cui il Real Madrid ha attaccato il sistema arbitrale della Liga, ecco che a finire nel mirino sono gli stessi Blancos per dei presunti aiutini.  A protestare è il Siviglia che ritiene di essere stato pesantemente penalizzato nel match perso poche ore fa al Bernabeu (4-1). Sono tre gli episodi contestati dagli andalusi: la gomitata di Güler a Peque, rimasta impunita con il punteggio sullo 0-0, il fallo di Konaté su Ure prima del gol del 2-0 di Mbappé e il discutibile rigore assegnato all'attaccante francese.

Il Siviglia quindi, avrebbe potuto giocare a lungo in superiorità numerica: il club si è sfogato soprattutto su X con dei tweet al veleno. "Con il Prado così vicino, scegliete quello famoso per le rapine" il post degli andalusi che hanno ritwittato il video del gol di Mbappé pubblicato da un'emittente televisiva spagnola con tanto di riferimento al Louvre.  "Potresti riavvolgere 18 secondi? Vorremmo vedere l'intera azione" l'altra uscita sempre relativa al presunto fallo di Konaté che ha anticipato il raddoppio del Real. Insomma per una volta non è il Real Madrid a lamentarsi.

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