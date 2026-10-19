Caos in Liga, il Siviglia protesta per gli aiuti al Real: "Siete andati nel museo dei furti"

Dopo settimane, anzi mesi, in cui il Real Madrid ha attaccato il sistema arbitrale della Liga, ecco che a finire nel mirino sono gli stessi Blancos per dei presunti aiutini. A protestare è il Siviglia che ritiene di essere stato pesantemente penalizzato nel match perso poche ore fa al Bernabeu (4-1). Sono tre gli episodi contestati dagli andalusi: la gomitata di Güler a Peque, rimasta impunita con il punteggio sullo 0-0, il fallo di Konaté su Ure prima del gol del 2-0 di Mbappé e il discutibile rigore assegnato all'attaccante francese.