Champions: arbitri tedeschi per Inter e Como, Massa dirige Bayern-Arsenal

Sarà il tedesco Harm Osmers a dirigere Inter-Shakhtar Donetsk, valida per la terza giornata di Champions League in programma mercoledì alle 21. Osmers sarà assistito dai connazionali Christian Gittelmann e Christian Dietz. Il quarto uomo sarà Florian Exner mentre al Var il responsabile sarà Robert Schröder, assistito da Benjamin Brand. Per l'Inter sarà una prima volta con il direttore di gara tedesco. Arbitro tedesco anche per il Como, che sempre mercoledì., ma alle 18.45 ospiterà il Manchester United: è Sven Jablonski, con al Var il connazionale Christian Dingert. Fischietto italiano per Bayern Monaco-Arsenal, che sarà diretta da Davide Massa, con Maresca quarto uomo e il VAR spagnolo Carlos Del Cerro Grande.