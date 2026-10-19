Champions: arbitri tedeschi per Inter e Como, Massa dirige Bayern-Arsenal

19 Ott 2026 - 10:56
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Sarà il tedesco Harm Osmers a dirigere Inter-Shakhtar Donetsk, valida per la terza giornata di Champions League in programma mercoledì alle 21. Osmers sarà assistito dai connazionali Christian Gittelmann e Christian Dietz. Il quarto uomo sarà Florian Exner mentre al Var il responsabile sarà Robert Schröder, assistito da Benjamin Brand. Per l'Inter sarà una prima volta con il direttore di gara tedesco. Arbitro tedesco anche per il Como, che sempre mercoledì., ma alle 18.45 ospiterà il Manchester United: è Sven Jablonski, con al Var il connazionale Christian Dingert. Fischietto italiano per Bayern Monaco-Arsenal, che sarà diretta da Davide Massa, con Maresca quarto uomo e il VAR spagnolo Carlos Del Cerro Grande.

Ultimi video

02:34
DICH DE ROON POST GENOA DICH

Roma, de Roon: "Non dobbiamo avere aspettative ma guardare gara dopo gara"

02:41
Spalletti: "La squadra mi segue ancora, io sono tranquillo"

Spalletti: "La squadra mi segue ancora, io sono tranquillo"

02:46
Gattuso: "Mentalità importante, ma non guardiamo la classifica"

Gattuso: "Mentalità importante, ma non guardiamo la classifica"

01:52
Prostvgaard: "Serata bellissima, ma rimaniamo umili"

Prostvgaard: "Serata bellissima, ma rimaniamo umili"

01:40
Bremer: "Brutta partita, ma il gruppo è con Spalletti"

Bremer: "Brutta partita, ma il gruppo è con Spalletti"

03:08
Milan-Atalanta 3-2: gli highlights

Milan-Atalanta 3-2: gli highlights

04:07
Juventus-Lazio 0-3: gli highlights

Juventus-Lazio 0-3: gli highlights

02:01
Fiorentina-Como 1-3: gli highlights

Fiorentina-Como 1-3: gli highlights

01:11
Udinese-Lecce 0-3: gli highlights

Udinese-Lecce 0-3: gli highlights

01:57
Gila: "Stiamo crescendo, guardiamo al positivo"

Gila: "Stiamo crescendo, guardiamo al positivo"

01:18
Gaetano: "Ci abbiamo creduto fino alla fine. Arbitro? Peccato…"

Gaetano: "Ci abbiamo creduto fino alla fine. Arbitro? Peccato…"

02:14
DICH GILARDINO PRE PAR-TO 18/10 DICH

Gilardino: "Settimana positiva, dovremo essere bravi a sacrificarci"

05:39
ERROR DICH BOVE EDL

Bove: "Ho fatto pace con il mio cuore, è stato un percorso interiore molto lungo"

02:17
DICH JURIC PER MON-CA 18/10 DICH

Monza, Juric: "Ho grande fiducia in questi giovani"

01:56
DICH WIAFE POST ROMA DICH

Genoa, Wiafe: "Questa gara ci aiuterà a crescere"

02:34
DICH DE ROON POST GENOA DICH

Roma, de Roon: "Non dobbiamo avere aspettative ma guardare gara dopo gara"

I più visti di Calcio

18 DICH MAROTTA SU INFORTUNIO LAUTARO 16/10 DICH

Marotta: "Champions? Io sono sempre ottimista. Infortunio di Lautaro fa parte del gioco"

DICH DE ROSSI POST ROMA DICH

Genoa, De Rossi: "Roma forte come l'Inter, per 45' alla pari"

Gila: "Stiamo crescendo, guardiamo al positivo"

Gila: "Stiamo crescendo, guardiamo al positivo"

DICH ALLEGRI SU DE BRUYNE DICH

Allegri e la lite con De Bruyne: "Solo incomprensione, lui parlava inglese e io italiano"

DICH SPALLETTI SU KOLO E WOLTEMADE 17/10 DICH

Spalletti: "Kolo e Woltemade insieme? E' un po' il dilemma"

DICH CHIVU SU LAUTARO DICH

Chivu: "Infortunio Lautaro? Lo rivedremo dopo la sosta"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:16
L'ex Ravanelli: "Juve irriconoscibile, in tanti non valgono la maglia ma Spalletti..."
10:56
Champions: arbitri tedeschi per Inter e Como, Massa dirige Bayern-Arsenal
10:41
Lazio, post social con frecciata da parte di Frattesi
10:00
Juventus, lo Stadium non è più una certezza: il dato sulle sconfitte
10:00
Torna il C Gold award, dal 26 ottobre al via sondaggio nazionale