Serie A, Rocchi sul giallo a Hojlund in Bologna-Napoli: "Era da rosso, ma sbagliata la reazione di Ferguson"

Come ogni settimana il designatore degli arbitri di Serie A, Gianluca Rocchi, ha commentato a Dazn gli episodi più discussi del weekend, partendo dalla mancata espulsione di Rasmus Hojlund nel corso di Bologna-Napoli, autore di un gesto di reazione nei confronti di Lewis Ferguson che lo tratteneva a terra: "Per noi è espulsione, perché l'atteggiamento non va assolutamente bene - le parole di Rocchi a Open Var -. È vero che Ferguson lo trattiene, la decisione giusta sarebbe stata espulsione per Hojlund e ammonizione per Ferguson. In questo caso non bisogna andare a valutare l'intensità del colpo, perché il giocatore non deve avere questo tipo di atteggiamento. Dobbiamo essere coerenti su questo. I gravi falli di gioco (in questo caso si trattava di condotta violenta, ndr) li stiamo punendo in maniera molto severa e i dati ci stanno dando ragione perché gli interventi duri diminuiscono. Questa tipologia di sanzioni serve a tutelare i giocatori".