Open Var, De Marco: "Giusto convalidare il gol di Scalvini contro la Roma"

Il gol convalidato a Scalvini in Atalanta-Roma - L'ex arbitro comincia dalla rete del centrale nerazzurro da cui nascono le proteste della squadra di Gasperini per un presunto fallo su Svilar ed eventuale successivo tocco con il braccio di Scalvini. "È stata fatta un'analisi molto accurata, bisogna fare i complimenti al Var Maresca e all'Avar di Paolo", le parole di De Marco a Open Var. "C'erano due aspetti da valutare - aggiunge -. Prima se Scalvini avesse colpito il pallone con il braccio e in quel caso chiaramente la rete sarebbe stata annullata. Al video si soffermano su tutta la dinamica dell'azione e non c'è evidenza che il calciatore tocchi il pallone con la mano o con il braccio, quindi in questo caso giustamente non viene valutato nessun tipo di fallo. Poi analizzano il contatto: il calciatore dell'Atalanta colpisce prima il pallone, poi per dinamica il portiere che sbilanciato gli va gli va addosso. Per questo la decisione presa è corretta".