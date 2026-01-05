Capello shock: "Gli arbitri sono una mafia, al VAR servono ex giocatori". L'attacco su Negreira e Calciopoli

Capello, che ha vinto due Liga col Real Madrid proprio negli anni in cui il Barcellona è accusato di aver pagato il vicepresidente degli arbitri Negreira (l'indagine sui pagamenti del club catalano all'ex numero due del Comitato Tecnico degli Arbitri spagnolo è ancora in corso), rivendica quei successi con orgoglio e sarcasmo: "Che vuoi che ti dica? Hanno provato a fermarci ma non ci sono riusciti... Abbiamo vinto contro tutti! Se pensi che vincere abbia sempre valore, dopo questo ne ha ancora di più".