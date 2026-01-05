Logo SportMediaset

Capello shock: "Gli arbitri sono una mafia, al VAR servono ex giocatori". L'attacco su Negreira e Calciopoli

Capello senza freni: "Il caso Negreira non ha portato a nulla mentre in Italia la Juve, non pagando gli arbitri, è finita in B"

05 Gen 2026 - 11:07

Fabio Capello a gamba tesa contro il sistema arbitrale. In una lunga intervista a Marca, l'ex allenatore tra le altre di Milan, Roma, Juve e Real Madrid non usa mezzi termini per definire l'attuale gestione del VAR e per commentare lo scandalo Negreira in Spagna, mettendolo a confronto con Calciopoli.

"Il VAR? Una casta chiusa"

 L'attacco più duro riguarda l'utilizzo della tecnologia e la chiusura della classe arbitrale verso figure esterne. "Gli arbitri sono una mafia", tuona Capello. "Non vogliono contare sugli ex giocatori per il VAR, gente che conosce i movimenti del calcio, il gesto che fa un giocatore per fermarsi o aiutarsi... Spesso prendono decisioni non corrette perché non hanno giocato. Un giocatore viene toccato in faccia, si butta e fischiano. Ma perché fischi? Mi fa impazzire questa cosa".

La soluzione per Don Fabio è semplice: "Mettine (un ex giocatore o ex allenatore, ndr) uno lì che dica all'arbitro: 'A me non sembra rigore'. Con la UEFA abbiamo analizzato 20 rigori fischiati: rivisti da ex giocatori e allenatori, solo 6 erano rigori, 14 no".

Il caso Negreira e il paragone con Calciopoli

 Capello, che ha vinto due Liga col Real Madrid proprio negli anni in cui il Barcellona è accusato di aver pagato il vicepresidente degli arbitri Negreira (l'indagine sui pagamenti del club catalano all'ex numero due del Comitato Tecnico degli Arbitri spagnolo è ancora in corso), rivendica quei successi con orgoglio e sarcasmo: "Che vuoi che ti dica? Hanno provato a fermarci ma non ci sono riusciti... Abbiamo vinto contro tutti! Se pensi che vincere abbia sempre valore, dopo questo ne ha ancora di più".

Poi la stoccata alla giustizia sportiva spagnola, paragonata a quella italiana del 2006 con Calciopoli: "La Juventus non ha pagato (gli arbitri, ndr) eppure la squadra è stata mandata in Serie B. In Spagna con questa storia di Negreira non è successo nulla. In Italia agiamo".

