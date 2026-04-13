Weekend horror per il Var Aureliano tra Como (rigore su Nico Paz) e Firenze: probabile stop

L’altro caso della 32° giornata che ha fatto molto discutere è il ‘mani’ di Buongiorno in Parma-Napoli. L’AIA propende decisamente per la non punibilità con le seguenti motivazioni: il braccio del difensore è largo ma si trova in quella posizione per effetto di un movimento di corsa e, soprattutto, impatta con il pallone in conseguenza di un rinvio di Spinazzola, suo compagno di squadra. Pallone totalmente inaspettato, insomma. Se Buongiorno avesse tenuto il braccio in quella posizione e aumentato il volume del corpo opponendosi alla giocata di un avversario allora sì, il suo tocco sarebbe stato punibile. Caso facile da risolvere secondo i vertici arbitrali, che mostreranno come sia stata sufficiente una review rapidissima da parte del VAR Abisso e dell’AVAR Marini per archiviare il caso. Rigore dunque da non dare, e da togliere con l’aiuto del Var nel caso Di Bello si fosse fatto condizionare dalla posizione larga del braccio e lo avesse fischiato sul campo.