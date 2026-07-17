L'Italia recepisce le novità IFAB: tutte le novità del regolamento per la stagione 2026/27

Sul fronte dei dettagli tecnici e dell'equipaggiamento spiccano ulteriori aperture:

-Gioielli e accessori: non c'è più un divieto assoluto per monili non pericolosi, che potranno essere indossati purché coperti e fissati in modo sicuro

-Bodycam per gli arbitri: le competizioni potranno autorizzare i direttori di gara a indossare telecamere sul corpo per scopi disciplinari e di monitoraggio, escludendo però le registrazioni dalle comunicazioni audio VAR

-Vantaggio e DOGSO: se l'arbitro concede il vantaggio su un fallo da chiara occasione da gol (DOGSO) e la squadra attaccante riesce a segnare la rete, il calciatore autore del fallo non riceverà alcun cartellino

-Doppio tocco sui rigori: in caso di tocco accidentale con entrambi i piedi al momento della battuta di un rigore, la rete eventualmente segnata verrà fatta ripetere, mentre in caso di errore il tiro verrà considerato non realizzato senza la sanzione dell'ammonizione.