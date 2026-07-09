Serie A, le novità arbitrali per la prossima stagione: sì al Var per i corner e i doppi gialli

Se i Mondiali e i tornei Fifa applicheranno tolleranza zero con l'ausilio del Var, in Serie A non sarà così. Sfruttando la facoltà concessa dall'Ifab alle singole federazioni di recepire o meno determinati emendamenti, la Uefa ha infatti detto no al rosso diretto e la Serie A si è prontamente adeguata. La storica "mano alla Cassano" non costerà l'espulsione: spetterà al direttore di gara valutare il tenore della disputa sul campo e, nel caso, sanzionare il giocatore con un semplice cartellino giallo. Per evitare fraintendimenti, gli arbitri avvieranno presto incontri di sensibilizzazione con i club della massima serie.