arbitri

Serie A, le novità arbitrali per la prossima stagione: sì al Var per i corner e i doppi gialli

Niente più casi Bastoni né perdite di tempo, ma niente sanzioni per chi parla coprendosi la bocca

09 Lug 2026 - 11:08
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Mentre le squadre si radunano nei rispettivi ritiri per preparare la stagione 2026/2027, i vertici arbitrali italiani – dal direttore tecnico Domenico Messina ai designatori Gianluca Rocchi, Ayroldi e Dondarini – sono al lavoro per recepire le nuove direttive dell’Ifab. Il Mondiale 2026 in corso ha fatto da laboratorio per regole destinate a far discutere, ma l'Italia ha già scelto di sposare una linea più morbida rispetto alla Fifa, allineandosi formalmente allo "stile Rosetti" promosso dalla Uefa.

Niente rosso per la "mano alla Cassano"

 Sui social è già diventato un tormentone virale, completo di remix techno: "After review, number ten, Paraguay, covered his mouth, decision is red card". Con queste parole l'arbitro Ivan Barton, durante il match mondiale tra Turchia e Paraguay, ha espulso Miguel Almiron per essersi coperto la bocca nel bel mezzo di un diverbio con il turco Muldur. È stato il primo storico cartellino rosso per "copertura labiale", una misura drastica introdotta dalla Fifa per evitare casi spinosi (come il precedente Vinicius-Prestianni nell'ultima Champions League) e scovare comportamenti antisportivi o insulti razzisti impossibili da decifrare per le telecamere.

Se i Mondiali e i tornei Fifa applicheranno tolleranza zero con l'ausilio del Var, in Serie A non sarà così. Sfruttando la facoltà concessa dall'Ifab alle singole federazioni di recepire o meno determinati emendamenti, la Uefa ha infatti detto no al rosso diretto e la Serie A si è prontamente adeguata. La storica "mano alla Cassano" non costerà l'espulsione: spetterà al direttore di gara valutare il tenore della disputa sul campo e, nel caso, sanzionare il giocatore con un semplice cartellino giallo. Per evitare fraintendimenti, gli arbitri avvieranno presto incontri di sensibilizzazione con i club della massima serie.

Proteste e abbandono del campo

 Sulla stessa scia di tolleranza, la Serie A rifiuta anche il cartellino rosso automatico per chi abbandona il terreno di gioco per protesta (mossa nata dopo i concitati eventi della Coppa d'Africa con il Senegal). Chi esce infuriato dal campo resterà comunque fuori dal rettangolo verde (l'espulsione scatta se decide di non rientrare), ma dal punto di vista disciplinare l'arbitro si limiterà ad applicare il cartellino giallo, puntando sul rispetto reciproco tra le componenti, definito dai designatori come "non negoziabile".

La vera novità: i calci d'angolo

 La svolta regolamentare più importante per il campionato italiano riguarderà invece i calci d'angolo. Dopo le accese polemiche delle scorse stagioni (come il celebre caso di due anni fa in Inter-Fiorentina), la Serie A ha deliberato a favore dell'introduzione del Var per correggere i corner chiaramente assegnati in modo errato. L'applicazione avverrà tramite un silent-check rapidissimo: la sala video potrà correggere l'arbitro solo se il controllo avverrà prima della battuta, scongiurando il rischio che da un angolo ingiusto scaturiscano azioni pericolose, rigori o gol. Se la Serie A è pronta a partire, la Serie B e la Serie C restano per ora in stand-by: nelle categorie inferiori (dove in C proseguirà l'esperimento del Football Video Support) si riflette sul minor numero di telecamere disponibili, che spesso rende impossibile avere una certezza geometrica sul tocco del pallone.

Le Conferme e il caso Kalulu-Bastoni

 Accanto alle novità, la "Circolare 1" confermerà una serie di norme e dettagli strutturali volti a velocizzare il gioco e a garantire maggiore precisione: diventa così obbligatorio l'intervento del Var per correggere i secondi cartellini gialli ritenuti spropositati, in Serie A non ci saranno altri casi Kalulu-Bastoni.

Per quanto riguarda le sostituzioni viene confermato il limite tassativo di 10 secondi per abbandonare il campo dal momento in cui il numero appare sulla lavagnetta del quarto uomo, così come rimane l'obbligo di restare un minuto fuori dal campo per il giocatore che riceve i soccorsi dello staff medico, a meno che il fallo subito non sia stato sanzionato con un cartellino (giallo o rosso), e resta fissato a 5 secondi il tempo massimo di tolleranza per la rimessa in gioco del portiere o per la rimessa laterale (in caso di violazione, la sanzione sarà un calcio d'angolo a favore degli avversari).

La Serie A si prepara dunque a un arbitraggio più snello e vicino agli standard europei: meno interventi del Var sulla gestione complessiva della gara, ma correzioni chirurgiche e decisive per tutelare la giustizia del risultato.

Leggi anche
Michael Olise - Francia

Il Marocco e una rivincita che può valere la semifinale: via a quarti contro la favorita Francia

serie a
mondiali
novita
regolamento
var
bastoni

Ultimi video

01:52
Amorim: "Io come Sacchi e Capello? La qualità conta"

Amorim: "Io come Sacchi e Capello? La qualità conta"

02:18
Milan, presentato Amorim

Milan, presentato Amorim

02:04
Cosa fanno oggi? I campioni del 2006 vent'anni dopo

Cosa fanno oggi? I campioni del 2006 vent'anni dopo

01:24
CLIP CESARI MOVIOLA TESTATA ZIDANE FINALE ITALIA-FRANCIA 2006 09/07 SRV

La moviola di Cesari sulla testata di Zidane, Mosca: “Una maialata!”

00:14
CLIP MARADONA "AVETE MERITATO" FINALE ITALIA-FRANCIA 2006 09/07 SRV

D’Aguanno ferma Maradona: “Avete meritato il Mondiale”

01:25
CLIP MOSCA CANTA L'INNO FINALE ITALIA-FRANCIA 2006 09/07 SRV

Italia-Francia 2006, Mosca canta l’inno di Mameli con la bandiera

01:16
CLIP MOSCA PENDOLINO FINALE ITALIA-FRANCIA 2006 09/07 SRV

Mosca, il pendolino della finale 2006: “Gol di Zidane su rigore poi…”

01:00
CLIP TAVERI ANNUNCIO "CAMPIONI DEL MONDO" STUDIO SPORT 2006 09/07 ok

L’annuncio di Mino Taveri: “Dalle Alpi alle Piramidi: siamo campioni del mondo”

02:47
DICH COLOMBO (ARBITRI) DICH

Colombo: "Non vedo l'ora di vedere le novità del Mondiale anche in Serie A"

03:41
DICH CARNEVALI DICH

Carnevali: "Vlahovic è un punto interrogativo, per la porta non è una corsa a due"

02:27
DICH BONACINA (ARBITRI) DICH

Bonacina: "Orsato la persona giusta per crescere"

02:10
Amorim: "Goncalo Ramos? Io vedo una cosa, la gente invece…"

Amorim: "Goncalo Ramos? Io vedo una cosa, la gente invece…"

01:07
Amorim: "Non sono come Mourinho tranne in una cosa…"

Amorim: "Non sono come Mourinho tranne in una cosa…"

00:47
Amorim: "Vogliamo tenere Modric: vado a parlarci?"

Amorim: "Vogliamo tenere Modric: vado a parlarci?"

03:05
Amorim: "Vi racconto la prima riunione con Cardinale! Su Fonseca e Conceicao…"

Amorim: "Vi racconto la prima riunione con Cardinale! Su Fonseca e Conceicao…"

01:52
Amorim: "Io come Sacchi e Capello? La qualità conta"

Amorim: "Io come Sacchi e Capello? La qualità conta"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:14
La Lazio si raduna a Formello e Gila saluta: "Nei prossimi giorni parto"
13:12
Rocchi interrogato cinque ore, inchiesta arbitri verso l'archiviazione?
12:29
Dt Italia, Malagò annuncia una sorpresa: “Spero nel weekend di calmare l’agitazione”
11:50
Il Comune di Ferrara si aggiudica all'asta il marchio Spal
10:43
Figc celebra trionfo Italia a Mondiali 2006, Malagò: "Stimolo per il futuro"