Mondiali 2026: il Marocco e una rivincita che può valere la semifinale, via a quarti contro la favorita Francia

IL MATCH

Il Gillette Stadium si prepara a ospitare uno dei match più attesi del Mondiale 2026: il primo quarto, Francia-Marocco. Si sfidano due delle squadre protagoniste in quest'edizione e nella scorsa, quella del 2022, quando i Bleus e i Leoni dell'Atlante si affrontarono in semifinale: vinsero proprio gli uomini di Deschamps, trascinati dalle reti di Theo Hernandez (5') e Kolo Muani (79'). A quella manifestazione, gli africani arrivarono come grande sorpresa, la prima squadra di quel continente ad arrivare tra le prime quattro. Adesso, Hakimi e compagni non sono più una Cenerentola, ma una conferma, dopo il secondo posto dietro il Brasile nel girone e una fase a eliminazione diretta caratterizzata dai rigori vinti contro l'Olanda e il 3-0 ai padroni di casa del Canada.



Stavolta, però, di fronte ci saranno i più forti: una Francia che fin qui ha mostrato pochi punti deboli e che ha saputo fare sua una partita difficilissima, quella col Paraguay vinta 1-0 grazie al gol di Mbappé, capace di risolvere una sfida tutta di nervi (e falli) contro i sudamericani. Il tutto dopo il 4-1 alla Norvegia di Haaland (anche se totalmente rimaneggiata per turnover) e il 3-0 alla Svezia. Con la qualità dal centrocampo in su e Maignan in porta, la formazione di Deschamps, che lascerà dopo il torneo, sembra davvero avere pochi punti deboli, anche perché dopo il girone non ha più preso gol. Ma l'entusiasmo del Marocco e la voglia di rivincita possono rendere complicata anche questa partita.



Il grande assente della sfida è inevitabilmente Saibari, trascinatore nei gironi (3 gol in 3 partite) e autore del rigore decisivo della serie contro l'Olanda. Verrà sostituito in attacco da Rahimi, mentre è confermato il 4-2-3-1 con Bono in porta e Hakimi, Bouaddi, Brahim Diaz e Ounahi chiamati a fare la differenza. Tra i transalpini, invece, nessuna sorpresa: sarà 4-2-3-1 con Koné e Rabiot a centrocampo e la fantasia al potere in attacco. Prima punta Mbappé, dietro di lui Dembélé-Olise-Doué. Fischio d'inizio alle 22:00, arbitra l'argentino Facundo Tello.