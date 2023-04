Napoli-Salernitana, la Lega Serie A apre allo spostamento

SI DECIDE

Il presidente Casini: "Se ci saranno motivi di ordine pubblico, ci adegueremo". Ipotesi contemporaneità con Inter-Lazio

La Lega di Serie A ha aperto alla possibilità di spostare la partita Napoli-Salernitana, attualmente in programma sabato sera alle ore 15. La partita potrebbe assegnare aritmeticamente lo scudetto agli azzurri nel caso in cui la Lazio non vincesse il giorno dopo a San Siro contro l'Inter. Proprio per questo, le autorità del capoluogo campano hanno chiesto la contemporaneità delle due sfide. "Siamo in contatto con l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell'Interno, se ci saranno motivi di ordine pubblico per spostare la partita la Lega si adeguerà", le parole del presidente Lorenzo Casini, arrivato allo stadio Arechi di Salerno per la Finale della Primavera,

Vedi anche napoli Napoli, ci siamo: lo scudetto può arrivare già domenica In giornata si era svolto un vertice in Prefettura a Napoli per capire come comportarsi. Al momento ci sarebbero due proposte per il prossimo fine settimana: la contemporaneità di Napoli-Salernitana e Inter-Lazio domenica alle 12:30 oppure il Napoli domenica alle 15. Il Prefetto Claudio Palomba ha parlato con la Lega Serie A e con il Ministro, Piantedosi per capire la fattibilità dell'ipotesi.