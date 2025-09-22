Serie A, chance di vetta solitaria per Conte: c'è Napoli-Pisa

Il quarto turno si chiude al Maradona con i campioni d'Italia che possono superare la Juventus
L'ultimo match della quarta giornata di Serie A è Napoli-Pisa. Al Maradona, i campioni d'Italia in carica hanno la grande occasione di prendersi la vetta solitaria della classifica: vincendo, infatti, Conte supererebbe la Juventus, fermata sull'1-1 al Bentegodi dall'Hellas Verona. Gilardino, che in trasferta ha già fermato l'Atalanta, ha però un solo punto e ha bisogno di un risultato positivo per abbandonare l'ultimo posto.
Dopo 360 minuti, la Serie A può avere la sua prima capolista solitaria: il Napoli detentore dello Scudetto, infatti, è l'unica squadra con ancora la possibilità di restare a punteggio pieno. Il rigore di Orban e l'1-1 del Bentegodi tra Verona e Juventus danno a Conte l'opportunità di sorpassare i bianconeri e staccare Milan e Roma, a 9 punti dopo i successi con Udinese e Lazio. E sarebbe un ottimo modo per lasciarsi alle spalle il primo ko stagionale, arrivato in Champions League sul campo del Manchester City di Guardiola.
Sembra tutto apparecchiato, ma nessuno lo dica ad Antonio Conte e ad Alberto Gilardino: il primo sa che ogni partita è a sé e nasconde delle insidie, il secondo ha invece bisogno di un risultato positivo con il suo Pisa. I toscani, infatti, fanno visita ai campioni d'Italia da ultimi in classifica insieme al Lecce: solo un pareggio fin qui, ottenuto però sul campo di una big come l'Atalanta. Altro fattore che non porterà il Napoli a sottovalutare i nerazzurri, che allo stesso modo sperano di ripetere quanto fatto a Bergamo. Conte non dovrebbe stravolgere l'undici che ha giocato in Champions, con due tra Beukema, Juan Jesus e Buongiorno al centro della difesa, il ballottaggio Spinazzola-Olivera sulla sinistra e Lucca pronto a guidare l'attacco dei campani. Gilardino, invece, ha qualche dubbio in difesa (Lusuardi o Bonfanti) e davanti (Meister o Nzola) per il suo 3-5-2. Fischio d'inizio alle 20:45, arbitra Crezzini.
