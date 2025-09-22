Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie A
VERSO NAPOLI-PISA

Serie A, chance di vetta solitaria per Conte: c'è Napoli-Pisa

Il quarto turno si chiude al Maradona con i campioni d'Italia che possono superare la Juventus

22 Set 2025 - 08:19
© IPA

© IPA

L'ultimo match della quarta giornata di Serie A è Napoli-Pisa. Al Maradona, i campioni d'Italia in carica hanno la grande occasione di prendersi la vetta solitaria della classifica: vincendo, infatti, Conte supererebbe la Juventus, fermata sull'1-1 al Bentegodi dall'Hellas Verona. Gilardino, che in trasferta ha già fermato l'Atalanta, ha però un solo punto e ha bisogno di un risultato positivo per abbandonare l'ultimo posto.

Leggi anche

Nuovo modulo e il fattore Maradona: così Conte prova la prima mini-fuga in campionato

Dopo 360 minuti, la Serie A può avere la sua prima capolista solitaria: il Napoli detentore dello Scudetto, infatti, è l'unica squadra con ancora la possibilità di restare a punteggio pieno. Il rigore di Orban e l'1-1 del Bentegodi tra Verona e Juventus danno a Conte l'opportunità di sorpassare i bianconeri e staccare Milan e Roma, a 9 punti dopo i successi con Udinese e Lazio. E sarebbe un ottimo modo per lasciarsi alle spalle il primo ko stagionale, arrivato in Champions League sul campo del Manchester City di Guardiola.

Sembra tutto apparecchiato, ma nessuno lo dica ad Antonio Conte e ad Alberto Gilardino: il primo sa che ogni partita è a sé e nasconde delle insidie, il secondo ha invece bisogno di un risultato positivo con il suo Pisa. I toscani, infatti, fanno visita ai campioni d'Italia da ultimi in classifica insieme al Lecce: solo un pareggio fin qui, ottenuto però sul campo di una big come l'Atalanta. Altro fattore che non porterà il Napoli a sottovalutare i nerazzurri, che allo stesso modo sperano di ripetere quanto fatto a Bergamo. Conte non dovrebbe stravolgere l'undici che ha giocato in Champions, con due tra Beukema, Juan Jesus e Buongiorno al centro della difesa, il ballottaggio Spinazzola-Olivera sulla sinistra e Lucca pronto a guidare l'attacco dei campani. Gilardino, invece, ha qualche dubbio in difesa (Lusuardi o Bonfanti) e davanti (Meister o Nzola) per il suo 3-5-2. Fischio d'inizio alle 20:45, arbitra Crezzini.

napoli
pisa

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:28
DICH GILARDINO PRE NAPOLI 21/9 DICH

Gilardino: "Nel nostro vocabolario non può esserci la parola paura"

00:34
Chivu: "Importante saper soffrire"

Chivu: "Importante saper soffrire"

00:45
Cremonese-Parma 0-0: gli highlights

Cremonese-Parma 0-0: gli highlights

02:07
Lazio-Roma 0-1: gli highlights

Lazio-Roma 0-1: gli highlights

01:09
Torino-Atalanta 0-3: gli highlights

Torino-Atalanta 0-3: gli highlights

01:11
Fiorentina-Como 1-2: gli highlights

Fiorentina-Como 1-2: gli highlights

03:06
Inter-Sassuolo 2-1: gli highlights

Inter-Sassuolo 2-1: gli highlights

02:00
Cheddira: "Partita decisa dagli episodi"

Cheddira: "Partita decisa dagli episodi"

02:14
Grosso: "Rigore per noi? Se l'arbitro avesse avuto più coraggio..."

Grosso: "Rigore per noi? Se l'arbitro avesse avuto più coraggio..."

02:19
Marotta: "Lo stadio è un'emergenza"

Marotta: "Lo stadio è un'emergenza"

02:13
Carlos Augusto: "Vittoria importante"

Carlos Augusto: "Vittoria importante"

01:33
MCH AZ FEYENOORD OK MCH

Il Feyenoord pareggia 3-3 con l'AZ Alkmaar, l'allungo in testa sfuma al 97'

01:29
MCH PSV-AJAX 2-2 MCH

Tra PSV e Ajax finisce 2-2, i lancieri salvati da Gloukh all'88'

02:17
DICH PELLEGRINI POST DERBY 21/9 DICH

Luca Pellegrini: "Abbiamo creato tanto, siamo stati sfortunati "

00:46
DICH CRISTANTE POST DERBY 21/9 DICH

Cristante: "Vittoria fondamentale per noi. Pellegrini se lo meritava"

02:28
DICH GILARDINO PRE NAPOLI 21/9 DICH

Gilardino: "Nel nostro vocabolario non può esserci la parola paura"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:35
Inter, Luis Henrique: "Felice di questo gruppo, tutti mi incoraggiano"
23:14
Sassuolo, Grosso: "Usciamo a testa alta. Arbitro? Serviva un pizzico di coraggio"
23:12
Inter, Carlos Augusto: "Fatto di tutto per portarla a casa"
23:08
Inter, Dimarco: "Era importante vincere, il campionato è lungo"
21:03
Fiorentina, Pioli: "Ripetiamo stessi errori, sono triste e amareggiato"