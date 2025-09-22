Serie A, chance di vetta solitaria per Conte: c'è Napoli-Pisa

Sembra tutto apparecchiato, ma nessuno lo dica ad Antonio Conte e ad Alberto Gilardino: il primo sa che ogni partita è a sé e nasconde delle insidie, il secondo ha invece bisogno di un risultato positivo con il suo Pisa. I toscani, infatti, fanno visita ai campioni d'Italia da ultimi in classifica insieme al Lecce: solo un pareggio fin qui, ottenuto però sul campo di una big come l'Atalanta. Altro fattore che non porterà il Napoli a sottovalutare i nerazzurri, che allo stesso modo sperano di ripetere quanto fatto a Bergamo. Conte non dovrebbe stravolgere l'undici che ha giocato in Champions, con due tra Beukema, Juan Jesus e Buongiorno al centro della difesa, il ballottaggio Spinazzola-Olivera sulla sinistra e Lucca pronto a guidare l'attacco dei campani. Gilardino, invece, ha qualche dubbio in difesa (Lusuardi o Bonfanti) e davanti (Meister o Nzola) per il suo 3-5-2. Fischio d'inizio alle 20:45, arbitra Crezzini.