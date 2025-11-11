Logo SportMediaset

Calcio

Gravina: "Arbitri custodi regole, ma non sono infallibili"

11 Nov 2025 - 09:08

"Mi sono fatto promotore di questo incontro, per il quale ringrazio della disponibilità i Club e tutti gli arbitri, per consolidare il necessario spirito di collaborazione tra tutti i protagonisti del nostro campionato. Rispetto e fiducia sono le basi della nostra cultura sportiva e su questo si basa l'equilibrio del nostro sistema". Così il presidente della Figc Gabriele Gravina nel corso dell'incontro odierno a Roma organizzato da Figc e Lega Serie A con arbitri e club. "L'arbitro è il custode delle regole, di cui con equità ne garantisce il rispetto. Per questo chi difende gli arbitri, difende la dignità del calcio, di chi lo gioca e anche di chi tifa, non possiamo pretendere da loro l'infallibilità", ha aggiunto anticipando la possibilità di organizzare un'altra riunione simile durante il girone di ritorno.

09:08
Gravina: "Arbitri custodi regole, ma non sono infallibili"
08:10
Perù, Iniesta indagato per presunta truffa da 600mila dollari
23:30
Parma, Suzuki sarà operato giovedì. Si teme un lungo stop
23:26
Nuova Sondrio, Amelia esonerato. L'ex portiere del Milan si sfoga sui social: "Lasciato solo in mezzo ai problemi"
23:02
Salernitana, che paura per Villa: sviene dopo uno scontro di gioco, ambulanza in campo