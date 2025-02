Napoli-Inter, il Cds: l'arbitro sarà Doveri

Il livello delle polemiche, già piuttosto alto, è stato sollevato in settimana dalle discussioni sulla regolarità del gol di Arnautovic in Coppa Italia e quindi per il big match che può decidere il campionato tra Napoli e Inter in programma sabato alle 18, il designatore non vuole rischiare nulla. Lo scrive Il Corriere dello Sport, secondo cui Rocchi avrebbe già deciso il nome del fischietto per la supersfida del Maradona, che sarà annunciato ufficialmente soltanto oggi: Daniele Doveri.