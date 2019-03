Milan, diffida e multa per Gattuso: al derby ci sarà

12/03/2019

Se l'Inter può sorridere perché dall'infermeria arrivano buone notizie, in vista dell'attesissimo derby di domenica sera anche a casa Milan si tira un sospiro di sollievo: Gennaro Gattuso sarà regolarmente in panchina. Il tecnico rossonero, che era stato allontanato durante la sfida col Chievo dopo un battibecco con Meggiorini, è stato diffidato e dovrà pagare una multa di 15mila euro, ma potrà essere in campo coi suoi giocatori per trasmettere loro la carica necessaria.