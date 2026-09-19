Malagò, vertice a Roma con Marotta e Percassi: la ricostruzione

Insomma l'attuale numero uno della Figc ha voluto ricompattare il fronte che l'ha eletto in un momento complicato per lui complicato. Una mossa strategica importante. Secondo La Repubblica sul tavolo ci sarebbe finito anche il discorso relativo al tesseramento. L'ipotesi lanciata dal quotidiano che è i dirigenti avrebbero proposto di rimuovere dall'incarico Marco Brunelli (il segretario generale che ha accettato la candidatura di Malagò priva di un requisito fondamentale) in modo tale da rendere più complicato il piano del Coni. Della serie: il responsabile era Brunelli e l'abbiamo eliminato, Malagò c'entra poco. E sarebbe emerso anche il nome del possibile sostituto, ossia Giancarlo Viglione, legale della Figc e responsabile delle Relazioni istituzionali e dell'Ufficio legislativo. Tale ricostruzione della Repubblica però, non trova conferme.