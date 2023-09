Conferma Lukaku, Thuram splende, ritorno Vlahovic: voi chi vorreste?

© Getty Images

Il secondo squillo di Romelu Lukaku con la maglia della Roma, in Europa League contro lo Sheriff Tiraspol, ha dimostrato che il belga non ha perso il vizio del gol: tre presenze e due reti che potranno dare una mano fondamentale a José Mourinho nell'obiettivo di ritrovare la Champions League. Una mano che Simone Inzaghi ha a lungo pensato potesse dare all'Inter, che non ha perso tempo dopo il clamoroso voltafaccia di Big Rom e si è fiondata su Marcus Thuram soffiandolo al Milan in un derby di mercato appassionante: altro che rimpiazzo, il francese ha subito trovato l'intesa con Lautaro Martinez mostrando tecnica, atleticità e anche gol, sono due in cinque partite. Anche Massimiliano Allegri aveva sognato Lukaku e invece si è ritrovato in casa un Dusan Vlahovic nuovamente tirato a lucido, un bivio di calciomercato che ha fatto la gioia dei tifosi bianconeri che ammirano la vera versione dell'attaccante serbo, a quota 4 gol in 4 partite in questo inizio stagione. Grandi bomber che fanno sognare: e voi chi vorreste tra questi tre nella squadra del cuore?