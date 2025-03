Lotta scudetto, è corsa a due tra Inter e Napoli? L'Atalanta si defila, bagarre Inzaghi-Conte

L'Inter chiama, il Napoli risponde. La 30esima giornata regala il botta e risposta tra gli uomini di Inzaghi e quelli di Conte, con i primi bravi a non cadere nel tranello Udinese e i secondi capaci di mandare ko il Milan dopo la prestazione deludente del Penzo alla 29esima. Un moto d'orgoglio, una gara superlativa per gli azzurri che si mantengono a tre lunghezze dall'Inter che ora sa di non poter sbagliare più, perché i campani sono in agguato. Il ritorno al successo, soprattutto contro un Milan imprevedibile, darà sicuramente tanta voglia in più a Conte e i suoi che alla 31esima se la vedranno contro l'ostico Bologna. Un ostacolo che, se superato, è l'ultimo davvero complicato per gli azzurri che poi se la vedranno solo con compagini della seconda metà della classifica, la maggior parte invischiate nella lotta per non retrocedere (Empoli, Monza, Torino, Lecce, Genoa, Parma e Cagliari). Non partite dalle vittorie scontate, si sa, ma di certo più semplici rispetto a quelle che restano all'Inter.