Lega A: sì all'orario-spezzatino, poi la revoca della proposta. Si dovrà rivotare

GIALLO

L'assemblea prima dà il via libera con 13 voti a favore, poi fa retromarcia per ottenere una maggiore valorizzazione della spalmatura

Giallo sugli orari-spezzatino per la Lega Serie A: in assemblea i club avevano dato il via libera alla proposta di spalmare 10 gare in altrettanti orari diversi, con 13 voti a favore. Tuttavia, la decisione è stata subito dopo revocata per ottenere una maggiore valorizzazione della spalmatura: i club si sono aggiornati e torneranno a votare sul tema la prossima settimana. Getty Images

L'assemblea, ridotta a 19 club vista l'esclusione della Salernitana a causa della proprietà condivisa con la Lazio, ha prima votato a favore, 13 sì e 6 no (Genoa, Sampdoria, Roma, Bologna, Sassuolo e Spezia). Però però la decisione è stata revocata per capire se si possa ottenere una migliore valorizzazione della spalmatura delle 10 partite in 10 orari diversi. La nuova votazione, che ha avuto esito favorevole (contrari solo Juventus, Lazio e Napoli), ha quindi revocato la prima e stabilito una pausa di una settimana: tra sette giorni se ne riparlerà.