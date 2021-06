Serie A, progetto ‘spezzatino’: 10 partite in 10 orari diversi

IL PROGETTO

Già dalla stagione 2021-2022, la Lega di A sta meditando di eliminare la contemporaneità delle gare: decisiva l’assemblea di Lega di lunedì 7

Una finestra per ogni partita. La Serie A medita di ‘copiare’ la Liga e punta a cancellare la contemporaneità tra le gare portando gli slot orari del campionato dagli attuali 8 a 10. Lunedì prossimo (7 giugno) a Milano si terrà una riunione dell'Assemblea della Lega di Serie A in cui si discuterà della variazione relativa a "Nuovi slot gare del Campionato Serie A 2021/2022" e tutto lascia credere che verrà approvata. Il nuovo schema prevede che al sabato si giochi alle 14.30, alle 16.30, alle 18.30 e alle 20.45 e che alla domenica si cominci con il lunch-match delle 12.30, per poi proseguire con lo stesso programma del sabato. Resta invariata la finestra del lunedì alle 20.45. Getty Images

Lunedì la decisione spetterà ai presidenti, se la rivoluzione orari verrà approvata verrebbe abolita la contemporaneità delle partite della domenica alle ore 15 e ne guadagnerebbe anche la tv che detiene i diritti, che non avrebbe match in contemporanea e avrebbe meno ‘traffico' da gestire tutto assieme.

Una rivoluzione che sarebbe epocale, ma va ricordato che dieci slot per le dieci partite di Serie A non rappresenterebbero una novità assoluta. Lo ‘spezzatino’ si era infatti già verificato alla 23sima giornata del campionato appena concluso, quando è iniziato il venerdì alle 18.30 e si è finito il lunedì alle 20.45. Dal prossimo lunedì lo spezzatino potrebbe diventare un'abitudine, proprio come succede in Spagna.