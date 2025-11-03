Le pagelle di Piantanida: Pioli voto senza commento della stagione, Giovane... Ronaldo

Moreo rilegge Proust, Zaniolo vince la battaglia con l'ego e Castro "cura" la polmonite di Italiano
© sportmediaset
MOREO 8,5
Caronnese, Virtus Entella, Teramo, Venezia, Palermo, Empoli, Brescia, Pisa. 14 anni di carriera per il primo, e secondo, gol in Serie A a 32 anni. Marcel Proust aveva ragione quando scrisse “Contemplo spesso il cielo della mia memoria”. Stefano, stanotte non abbassare le tapparelle, te lo meriti.
ZANIOLO 8
Io, io, io, io, io, io sempre io. Smettiamola di considerare un po’ di sano egocentrismo solo in maniera negativa. Con il terzo gol nelle ultime 4 giornate, il ragazzo sta mediando tra l’ego negativo e quello positivo. La percezione degli altri sul Nicolò potrebbe cambiare, la trattativa continua.
MORATA 4
Premessa, per quanto mi riguarda ci sono rigori parati (dal portiere) e non sbagliati (dall’attaccante). Ma chissenefrega delle premesse, viviamo di eccezioni. E qui siamo alle “Eccezioni veramente” direbbe Diego Abatantuono. Anche se sbagliare il 30% dei rigori in carriera è tutt’altro che un’eccezione…
CASTRO 8,5
Vi dirò, vi dirò, vi dirò che a Vincenzo Italiano è passata la polmonite. Che bella notizia, è passata dopo il terzo gol in una settimana dell’argentino. Così il mister non dovrà più fiatare per rispondere alla domanda “chi è la punta titolare del Bologna?”. Vi dirò, vi dirò in esclusiva che ha risposto Castro.
CAMBIASO 7,5
Non segnava dal primo dicembre 2024: ci ha messo undici mesi a gestire le presunte avances di Real Madrid e Manchester City, ma quattro giorni per dimostrarsi quel giocatore “tridimensionale” di cui parla Spalletti. Chissà se ci metterà undici mesi a capire cosa vuole dire.
PIOLI 0
È il voto senza commento della settimana, del mese, della stagione.
GIOVANE 8
Il suo allenatore Paolo Zanetti ha detto: “Parlo più con lui che con mio figlio”. Caro Paolo, digli che con questo gol un pochino si vede che il suo modello è Ronaldo il Fenomeno, un pochino, pochissimissimo…
FALCONE 7,5
Portiere-eucalipto. Non sono due parole a caso messe vicine. Si merita il neologismo perché come l’eucalipto, che deriva dal greco “coprire bene”, le sue parate (soprattutto quella su Kean nel secondo tempo) sono il coperchio di petali che protegge gli stami finché la vittoria non sboccia.