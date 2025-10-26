Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie A
LA MOVIOLA

Lazio-Juve: step on foot di Gila su Conceicao, ma niente rigore

Veementi proteste dei bianconeri per l’episodio del secondo tempo, Colombo e Var nel mirino

di Marco Mugnaioli
26 Ott 2025 - 23:32
1 di 31
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Weekend davvero nero per arbitri e Var. Dopo le discussioni per il ‘nuovo’ fuorigioco passivo in Milan-Pisa e le roventi polemiche che hanno infiammato Napoli-Inter e Fiorentina-Bologna, anche nel posticipo tra Lazio e Juventus ci sono un paio di episodi che mettono nel mirino della critica il Var e l’arbitro Colombo. Prima la mancata espulsione per doppio giallo di Weston McKennie e poi l’intervento di Gila su Conceiçao nell’area biancoceleste che ha fatto gridare i bianconeri al rigore, ma non è stato giudicato un errore tale da dover richiamare il direttore di gara al monitor. 

Leggi anche

David sbaglia, Basic non perdona: terzo ko in fila per Tudor e quarta gara senza gol

MCKENNIE GRAZIATO
Al 56esimo, appena due minuti dopo essere stato ammonito, il centrocampista americano commette fallo su Guendouzi fermando una ripartenza in maniera tattica con un fallo che da regolamento poteva costargli il secondo giallo e l'espulsione. Colombo però lascia correre non fischiando nemmeno fallo e facendo imbufalire la panchina biancoceleste e tutto l’Olimpico. Secondo l'esperto Luca Marelli di Dazn, il fallo di McKennie su Guendouzi è “netto” e in questi casi “l’ammonizione automatica”. Da sottolineare comunque che nell’occasione il Var non avrebbe potuto intervenire trattandosi di un episodio da giallo.

STEP ON FOOT DI GILA
Al 60esimo Conceicao cade nell’area di rigore della Lazio dopo aver subito uno step on foot da Gila e resta a terra. Proteste vibranti dei bianconeri, ma nonostante il check il Var decide di non richiamare l'arbitro al monitor, evidentemente non considerando la decisione di Colombo un chiaro ed evidente errore. Episodio come se ne sono visti molti altri (spesso con rigore annesso) e quindi sicuramente destinato a far discutere parecchio. Tanto più che secondo l'esperto di Dazn, Luca Marelli, il rigore “è netto ed è sorprendente che gli addetti al Var non abbiano chiamata l'on field review in campo a Colombo”.

lazio
juve
moviola
conceicao
mario gila

Ultimi video

03:04
Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

02:08
Sassuolo-Roma 0-1: gli highlights

Sassuolo-Roma 0-1: gli highlights

01:16
Basic: "Felicissimo per la vittoria"

Basic: "Felicissimo per la vittoria"

02:29
Tudor: "Rischio esonero? Nel calcio si vive così"

Tudor: "Rischio esonero? Nel calcio si vive così"

01:23
Locatelli: "Difficile trovare le parole"

Locatelli: "Difficile trovare le parole"

01:17
Fiorentina-Bologna 2-2: gli highlights

Fiorentina-Bologna 2-2: gli highlights

03:10
Lazio-Juventus 1-0: gli highlights

Lazio-Juventus 1-0: gli highlights

01:11
Verona-Cagliaria 2-2: gli highlights

Verona-Cagliari 2-2: gli highlights

01:08
Torino-Genoa 2-1: gli highlights

Torino-Genoa 2-1: gli highlights

01:21
22' | Gol di Mbappé (Real Madrid-Barcellona 1-0)

22' | Gol di Mbappé (Real Madrid-Barcellona 1-0)

01:53
43' | Gol di Bellingham (Real Madrid-Barcellona 2-1)

43' | Gol di Bellingham (Real Madrid-Barcellona 2-1)

01:16
38' | Gol di Fermín (Real Madrid-Barcellona 1-1)

38' | Gol di Fermín (Real Madrid-Barcellona 1-1)

01:29
12' | Gol annullato di Mbappé (Real Madrid-Barcellona 0-0)

12' | Gol annullato di Mbappé (Real Madrid-Barcellona 0-0)

00:36
De Jong: "Partita dura"

De Jong: "Partita dura"

00:29
Tchouameni: "Vittoria importantissima"

Tchouameni: "Vittoria importantissima"

03:04
Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:15
Torna a vincere il Milan Futuro, 3-2 alla Folgore Caratese
21:26
Lazio, Lotito: "Con Sarri rapporto di affetto e stima"
21:01
Fiorentina, Pioli: "Abbiamo creato più del Bologna"
20:51
Bologna, Niccolini: "Dominato per 70', c'è rammarico"
20:45
Bologna, Fenucci protesta: "Var non intervenuto in situazioni codificate"