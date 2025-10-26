Lazio-Juve: step on foot di Gila su Conceicao, ma niente rigore

© Getty Images
Veementi proteste dei bianconeri per l’episodio del secondo tempo, Colombo e Var nel mirinodi Marco Mugnaioli
Weekend davvero nero per arbitri e Var. Dopo le discussioni per il ‘nuovo’ fuorigioco passivo in Milan-Pisa e le roventi polemiche che hanno infiammato Napoli-Inter e Fiorentina-Bologna, anche nel posticipo tra Lazio e Juventus ci sono un paio di episodi che mettono nel mirino della critica il Var e l’arbitro Colombo. Prima la mancata espulsione per doppio giallo di Weston McKennie e poi l’intervento di Gila su Conceiçao nell’area biancoceleste che ha fatto gridare i bianconeri al rigore, ma non è stato giudicato un errore tale da dover richiamare il direttore di gara al monitor.
MCKENNIE GRAZIATO
Al 56esimo, appena due minuti dopo essere stato ammonito, il centrocampista americano commette fallo su Guendouzi fermando una ripartenza in maniera tattica con un fallo che da regolamento poteva costargli il secondo giallo e l'espulsione. Colombo però lascia correre non fischiando nemmeno fallo e facendo imbufalire la panchina biancoceleste e tutto l’Olimpico. Secondo l'esperto Luca Marelli di Dazn, il fallo di McKennie su Guendouzi è “netto” e in questi casi “l’ammonizione automatica”. Da sottolineare comunque che nell’occasione il Var non avrebbe potuto intervenire trattandosi di un episodio da giallo.
STEP ON FOOT DI GILA
Al 60esimo Conceicao cade nell’area di rigore della Lazio dopo aver subito uno step on foot da Gila e resta a terra. Proteste vibranti dei bianconeri, ma nonostante il check il Var decide di non richiamare l'arbitro al monitor, evidentemente non considerando la decisione di Colombo un chiaro ed evidente errore. Episodio come se ne sono visti molti altri (spesso con rigore annesso) e quindi sicuramente destinato a far discutere parecchio. Tanto più che secondo l'esperto di Dazn, Luca Marelli, il rigore “è netto ed è sorprendente che gli addetti al Var non abbiano chiamata l'on field review in campo a Colombo”.