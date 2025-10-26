Lazio-Juve: step on foot di Gila su Conceicao, ma niente rigore

Weekend davvero nero per arbitri e Var. Dopo le discussioni per il ‘nuovo’ fuorigioco passivo in Milan-Pisa e le roventi polemiche che hanno infiammato Napoli-Inter e Fiorentina-Bologna, anche nel posticipo tra Lazio e Juventus ci sono un paio di episodi che mettono nel mirino della critica il Var e l’arbitro Colombo. Prima la mancata espulsione per doppio giallo di Weston McKennie e poi l’intervento di Gila su Conceiçao nell’area biancoceleste che ha fatto gridare i bianconeri al rigore, ma non è stato giudicato un errore tale da dover richiamare il direttore di gara al monitor.